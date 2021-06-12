Порошенко рассказал, как в 2014 году ездил на саммит ЕС без приглашения: тогда были введены санкции против РФ

Украина должна быть первым номером в повестке дня всех международных событий, которые в эти дни будут проходить в Европе – об этом пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко заявил во время выступления на Молодежном Киевском форуме, посвященном вступлению Украины в НАТО.

Порошенко впервые рассказал, как в 2014 году без приглашения приехал в Брюссель и добился от тогдашних руководителей стран Евросоюза первой поддержки для Украины.

Об этом сообщает пресс-служба "Европейской солидарности".

"2014 год. Июнь месяц. Ужасная ситуация с войной. Ужасная ситуация в банковской сфере, финансовой, в экономической сфере. Гибридная война, применение против нас эмбарго, применение к нам энергетической блокады. Мало кто помнит, что в то время еще и действовали международные санкции против Украины. Украине запрещалось продавать оружие, предоставлять кредиты. И в этих условиях я еду на саммит ЕС. Тайну раскрою – без приглашения. Так же у них – "семейный круг". Доезжаю в Брюссель. Заказываем встречу, заходим на необходимый этаж, где проходит это заседание саммита, и прошу – сообщите, что президент Украины здесь. У входа встречаю президента Франции Олланда, только сделал мощный тогда шаг – отменил контракт с россиянами на поставку вертолетоносцев "Мистраль". Ангелу Меркель, Кэмерона, Помпео, Баррозу. и они заходят туда и с голоса говорят: "президент Украины хочет проинформировать членов саммита ЕС о текущей ситуации". После моего часового брифинга руководителей государств, глав правительств у них не было уже никакого другого выбора. Закончилось это тем, что в тот день были введены санкции против РФ", – напомнил Петр Порошенко.

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"Я твердо убежден, что и сейчас ситуация настолько критическая, что мы должны действовать решительно и эффективно. Сегодня открывается саммит Большой семерки. Уже в понедельник, через три дня состоится саммит НАТО. К сожалению, туда Украину не пригласили и Украины там нет. На следующий день – саммит Европейский Союз – США. 16 июня в Женеве судьбоносная встреча Байдена и Путина. Я бы очень хотел, чтобы перед этой встречей состоялась встреча Байдена и Зеленского. Несмотря на внутренние проблемы, столкновения, на преследование оппозиции – я публично и непублично призвал наших партнеров из США все же эту встречу организовать. Потому что она не для Зеленского, она для Украины", – говорит Порошенко.

"Что объединяет саммит G7, саммит ЕС-США, саммит НАТО и встреча с Путиным? Через все четыре события ключевой красной нитью проходит тема Украины. Украина должна быть первым пунктом в повестке дня всех встреч. Защита украинского суверенитета, территориальной целостности, независимости , эффективности санкций и разнообразие инструментов, которые цивилизованный мир будет использовать для того, чтобы повысить цену, которую Россия платит и заплатит в случае продолжения агрессии против нашего государства. важно это для Украины? Абсолютно. нужно президенту Украины принимать участие в этих дискуссиях? 100%", – подчеркнул лидер "Европейской Солидарности".

"Наша команда ввела принцип "Ничего об Украине без Украины". И сейчас он разрушается. Мне особенно болезненно наблюдать, как за последние два года Украина вынесло на обочину мировых политических процессов – из-за некомпетентности, дилетантства, хаоса и дипломатической бездарности украинской власти. МИД, дипломаты и сотрудники посольств отодвинуты от этих процессов. Все решается каким-то странным путем – после тайных консультаций Ермака, Козака, Суркова и всех этих остальных. Через свой непрофессионализм Банковая довольна ролью статиста и наблюдателя", – констатирует Петр Порошенко.

Пятый Президент призвал украинское общество к проактивной позиции. "Никто и ничто Украину и украинцев не остановит тогда, когда мы идем в атаку. Нам надо объединиться, демократическим силам. И в этом объединении спасти Украину", – резюмирует Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Петр Порошенко поздравил украинцев с годовщиной безвиза и назвал историческое событие международным признанием и победой всей Украины.