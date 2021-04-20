Порошенко: Путин, отцепись от Украины, выведи своих бандитов

Пятый президент Украины и лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко потребовал от российского лидера Владимира Путина "отцепиться" от Украины.

Такое заявление он сделал во время телемарафона на телеканалах "Прямой", "Еспресо" и "5 канал", сообщается 20 апреля на сайте "ЕС". Таким образом политик перефразировал высказывание украинского художника, сатирика и драматурга Леся Подервянского.

"Я Путину уже много раз говорил прямо в глаза то, что ему было неприятно слушать. Но сейчас мне приходит на память фраза моего друга Леся Подервянского. Я попытаюсь перевести на язык, который можно использовать в телеэфире. Звучит это примерно так: "Путин, отцепись от Украины". Я думаю, что это правильное выражение: выведи своих бандитов. Выведи войска, прекрати убивать украинцев, выведи артиллерию. Перестань разрушать наше государство. Мы все равно не позволим тебе это сделать", – сказал Порошенко.

"Посмотрите, во что превратили Россию с 2013 года. Посмотрите, никто в мире вам руки не подает. Посмотрите, у вас есть жесткое падение экономики, уровня жизни. Зачем вам это?" – добавил лидер "ЕС".

Порошенко также выразил уверенность в победе Украины и в том, что Путин понесет ответственность за свою агрессию против нашей страны.

"Будет отвечать за тысячи украинцев, погибших во время российской агрессии. И за подрывы военных складов в Чехии. За вмешательство в выборы в США; за вмешательство в референдум в Нидерландах, где он хотел заблокировать референдум по ратификации Соглашения об ассоциации. Будет отвечать за МН17, который был сбит российской ракетой над территорией Украины. Будет отвечать за агрессию против наших катеров в Керченском проливе", – подытожил политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Порошенко назвал три шага, которые позволят прекратить эскалацию ситуации на Донбассе на фоне наращивания российской армии вдоль украинских границ.