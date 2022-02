Порошенко провел теплую встречу с Сенцовым: обсудили вызовы, которые стоят перед Украиной

Пятый президент Украины Петр Порошенко встретился с украинским кинорежиссером, бывшим узником Кремля Олегом Сенцовым. Они говорили о единстве украинского государства перед российской угрозой, о Крыме и украинском кино.

О встрече лидер "Европейской солидарности" сообщил на своей странице в Facebook. Он также опубликовал соответствующие фотографии.

"Теплая и содержательная встреча с Олегом Сенцовым. Говорили о культуре и украинском кино, об украинском Крыме и деоккупации, о необходимости объединить усилия мира для освобождения всех пленников Кремля, об угрозах новой агрессии Путина и ситуации в стране, о политически мотивированном преследовании оппозиции и выборочном правосудии и как они влияют на имидж Украины", – написал Порошенко.

Видео дня

Пятый президент поблагодарил Сенцова за его позицию по поводу недопустимости политических преследований.

"Рад, что относительно многих позиций наши с Олегом мнения совпадают. В частности, в ключевом – в трудные времена страна и общество должны быть объединены и готовы, как в 2014-м, совместно дать отпор врагу. Благодарен Олегу за встречу и за его принципиальную позицию, я это очень ценю. A friend in need is a friend indeed", – отметил пятый президент.

Во время встречи Порошенко в очередной раз отметил первоочередные меры, которые должна немедленно осуществить власть для укрепления обороноспособности Украины: "наполнить стратегические резервы, поднять денежное обеспечение, чтобы укомплектовать боевые бригады, закупить то вооружение, которое нам нужно, и срочно выставить его на границах, подготовку позиций, выделить средства местному самоуправлению для развертывания территориальной обороны. Мы дали полный план, что нужно делать уже и сейчас, а не спорить с нашими международными партнерами. Вот моя рука – полковник Порошенко готов стать на защиту".

Олег Сенцов поддержал позицию о необходимости объединения всех патриотических проевропейских сил перед угрозой нового российского вторжения. Режиссер также поблагодарил Марину Порошенко за поддержку украинского кино. Семья Порошенко планирует вскоре побывать на премьерном показе киноленты Сенцова "Носорог".

"Пообещали Олегу, что непременно на следующей неделе с Мариной посетим показ фильма "Носорог". Радуюсь, что в свое время Марине как Главе Украинского культурного фонда удалось сделать все для поддержки украинского кино", – отметил Порошенко.