Порошенко призвал ввести жесткие санкции против режимов Путина и Лукашенко

Пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко призвал международное сообщество ввести жесткие санкции против режимов Лукашенко и Путина за инспирированный миграционный кризис на границах Евросоюза. Порошенко выразил искреннюю солидарность и поддержку дружественным Польше и Литве, противостоящим циническому нашествию.

"Преступные режимы презирают человеческие жизни и судьбы и готовы удовлетворять свои агрессивные извращения, бросая на колючие провода тысячи мигрантов, среди которых женщины, дети и пожилые люди. И за эти злодеяния придет справедливая расплата", – написал Порошенко в Facebook.

“Призываю международное сообщество активно действовать, чтобы не допустить гуманитарной трагедии и наказать виновных. Наименьшей международной карой стало бы введение адских санкций не только против Лукашенко, но и настоящего "кукловода" и врага демократического мира – Путина", – подчеркнул пятый Президент.