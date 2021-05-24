Порошенко призвал ввести санкции против Беларуси и расследовать дело "вагнеровцев"

Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в считает, что адекватным ответом на нарушение Александром Лукашенко принципов демократии должно быть введение новых санкций как против белорусского режима, так и его российских покровителей.

Об этом он написал на своей странице в Facebook. В частности политик призвал:

ввести персональные санкции против вдохновителей и исполнителей преступления с похищения человека;

прекратить авиационные полеты над территорией Беларуси;

установить запрет на полеты самолетов авиакомпании "Белавиа" в аэропорты Украины;

немедленно прекратить импорт белорусской электроэнергии в Украину;

усилить работу украинских спецслужб для нейтрализации "угроз для жизни и здоровья оппонентов белорусской тирании, которые нашли убежище в Украине".

"Призываю Европейский Союз, США, других наших партнеров к аналогичным санкциям против Беларуси, а украинские власти – немедленно ввести эти санкции, а в дальнейшем синхронизировать их с международными", – отметил пятый президент.

Порошенко решительно осудил варварские методы борьбы режима Лукашенко с демократической оппозицией.

"Роман Протасевич, как и другие политические заключенные должны быть немедленно и безусловно освобождены. Должны быть обеспечены права белорусской оппозиции. Еще в августе прошлого года я отмечал, что только путем проведения новых президентских выборов в соответствии с высокими стандартами ОБСЕ Беларусь может вернуться на путь стабильного демократического развития. Теперь же очевидно, что сам Лукашенко в таких выборах участия принимать уже не может", – убежден лидер "Европейской солидарности".

"Подчеркиваю, что новое преступление белорусского режима никоим образом не слив россиянам секретной информации о спецоперации по задержанию наемников с российской частной армии Вагнера. Равно как и за срыв самой операции, которую украинские контрразведчики реализовывали совместно со спецслужбами одной из ведущих стран НАТО", – отметил Порошенко.

Он подчеркнул, что Лукашенко незаконно задержал оппозиционера, а украинская спецоперация имела целью привлечение к ответственности десятков российских военных преступников, которые убивали людей в Украине и других странах мира.

"Поэтому неуместными являются какие-либо параллели между сорванной операцией наших спецслужб, целью которой было защищать Украину от российской агрессии, и похищением оппозиционера по заданию белорусского диктатора", – резюмировал пятый президент.