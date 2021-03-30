Порошенко призвал срочно собрать СНБО и усилить борьбу с COVID-19

Лидер партии "Европейская Солидарность", пятый президент Петр Порошенко призвал власти к немедленным стратегическим шагам в борьбе с пандемией коронавируса.

Выступая с трибуны Верховной Рады, он также отметил, что ситуация в регионах катастрофическая и требует немедленного заседания СНБО с участием руководителей всех фракций (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Утром пациенты задыхались, потому что концентраторов не было. Больные – синие, потому что не хватает кислорода. Трупы лежат среди живых, потому что нет машины, чтобы вовремя вывозить. Не хватает лекарств. Медикам – не дают доплат". Чтобы не искажали потом мои слова, я хочу подчеркнуть, что это цитата из выпуска ТСН", – заметил Петр Порошенко.

Он напомнил, что год назад никто в мире не был готов к пандемии. Но большинство стран за это время создали систему защиты людей. Украина же оказалась не готовой.

"Есть государства, где провакцинировано пятьдесят процентов людей, большинство стран Европы превысило показатель 10% всех своих жителей. В Украине – считанные доли процента", – констатировал пятый президент.

"На днях один очень авторитетный врач сказала, что к концу года в Украине сформируется таки коллективный иммунитет, как и в европейских странах. Только в тех странах – благодаря вакцинации. У нас – из-за рекордных показателей смертности, на которые сейчас вышло, к сожалению, наше государство", – говорит лидер "ЕС".

"Мы требуем объединиться, совместно созвать заседание СНБО, принять участие всем руководителям фракций и групп Верховной Рады. Мы имеем дополнительные предложения к нашему плану по противодействию коронавирусу. Выделить средства на приобретение лицензий на производство вакцин внутри государства. Сейчас завершается разработка уникальных лекарств. И чтобы не случилось так, как с вакцинами, сейчас надо заключить контракты и оплатить их", – предложил Петр Порошенко.

"Уверен в том, что мы должны защитить людей лекарствами и дать возможность на СНБО закупить субъектам местного самоуправления", – подытожил пятый президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Европейская Солидарность" предложила свой антиковидний план. Тотальное тестирование, качественная диагностика, контролируемая самоизоляция бессимптомных больных, бесплатное лечение в медучреждениях и вакцинация – сочетание этих шагов позволило бы разорвать цепь распространения вируса – заявил в январе Петр Порошенко. Также в "Евросолидарности" требуют расследовать хищения антиковидного фонда, обеспечить медработникам полноценное страхование и 300-процентные доплаты.