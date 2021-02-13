Порошенко призвал поддержать Марусю Зверобой: она бесстрашная и несокрушимая

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко призвал прикарпатцев поддержать на выборах Марусю Зверобой-Беленькую. Бесстрашная и несокрушимая Маруся Зверобой-Беленькая - народный герой Украины, боец и патриотка, которой точно хватит энергии и упорства преодолеть вызовы, которые стоят перед нашей страной. Своим служением на фронте она доказала, что не подведет в самых сложных условиях.

Об этом пишет на странице в Facebook Петр Порошенко (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца новости).

"До 2013 годау Маруся Зверобой-Беленькая вела абсолютно обычную жизнь: занималась своим делом, своим издательством и общественной деятельностью. Когда начались кровавые события на Майдане, организовала спасение раненых. А с первых дней войны легендарный полигон "Марусины медведи" готовил героев-добровольцев для боя. Далее и сама Маруся - женщина, мать - приняла решение, что ее место на фронте", – напомнил Порошенко.

"Она не побоялась Путина и его приспешников. Не побоялась и уголовных преследований "потерпевшего "от видео в Фейсбуке Зеленского. Уверен, ее сила и упорство защищать интересы Украины крайне нужны в парламенте", – отмечает лидер партии.

"Призываю всех поддержать кандидата в народные депутаты от "Европейской Солидарности" в 87 округе Марусю Зверобой, потому что в единении ключ к победе", – убежден Петр Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Петр Порошенко представил законопроекты по борьбе с российской пропагандой и коллаборационизмом. Также в "Европейской Солидарности" подготовили законопроект об усилении ответственности за действия, связанные с распространением враждебной пропаганды, который должен перекрыть все лазейки для нее.