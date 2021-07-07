Порошенко призвал парламент официально внести "вагнергейт" в повестку дня ВСК

Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко готов прийти на заседание Временной следственной комиссии, если вопрос срыва спецоперации по задержанию российских военных преступников из группы "Вагнера" и слива россиянам секретной информации о ней будет официально включен в предмет деятельности этой ВСК.

Об этом Порошенко заявил во время поездки в Донецкую область в Славянске, сообщила пресс-служба политсилы. Он отметил, что "ЕС" не участвует в "фейковой комиссии, которая была создана двумя политическими силами – "Слуга народа" и ОПЗЖ".

"Они располагают правоохранительными органами. В настоящее время позиция правоохранительных органов была высказана – ни СБУ, ни Офис Генерального прокурора "вагнеровцами" заниматься не будет, потому что им это не нужно", – констатировал пятый президент.

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"Мы выдвинули предложение – или создайте отдельную следственную комиссию, или внесите к предмету ведения действующей следственной комиссии дело "вагнеровцев". Это нужно для того, чтобы защитить украинских воинов, защитить украинских разведчиков, которые будут давать показания – в том числе и совершенно секретные – от преследования действующей властью, у которой точно рыло в пуху по делу "вагнеровцев", – отмечает Порошенко.

"Мы проголосуем за дополнение к предмету ведения любой следственной комиссии, включив туда дело "Вагнера". Мы предоставим своих представителей, и я хочу поблагодарить и "Голос", и "Батьківщину" за общую объединенную позицию в этом вопросе", – отметил Порошенко и предложил сделать это первым вопросом повестки дня следующего заседания Верховной Рады.

Как неоднократно подчеркивал пятый президент, в бытность главой государства и Верховным Главнокомандующим он дал санкцию на проведение этой спецоперации. Порошенко считает, что его участие в заседании комиссии будет на порядок эффективнее, если одновременно туда прибудет и Зеленский.

"Особенно это становится актуальным после интервью Зеленского. Так же, как я – пятый президент – согласен прийти, так и шестой президент должен прийти и дать показания: кому он звонил, что он сказал. Кто из его окружения сдал операцию, которая позволила бы привлечь не только 33 убийц украинцев, но и Путина и Россию к международной ответственности за агрессию против Украины. Итак, ждем решения парламента и заседание комиссии", – подытожил Порошенко.