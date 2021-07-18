Порошенко принял участие в традиционном Всеукраинском паломничестве. Фото

Пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко с супругой Мариной приняли участие в традиционном Всеукраинском паломничестве в Зарванице.

В богослужениях приняли участие тысячи паломников со всей Украины, в том числе и с временно оккупированных Крыма и Донбасса. Архиерейскую Божественную Литургию в Зарванице возглавил Глава УГКЦ Блаженнейший Святослав.

Нынешнее паломничество посвященное 425-летию провозглашения Брестской унии и молитве за мир в Украине.

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Глава УГКЦ Блаженнейший Святослав поздравил пятого Президента. "Мне всегда приятно приветствовать господина Президента Петра Алексеевича Порошенко с женой. Спасибо, что вы так же всегда в Зарваницу стремитесь", – сказал он.

"Прежде всего очень хорошо, что Зарваницкое паломничество стало возможным. Люди устали от отсутствия возможности прийти и помолиться Богу. И я молился за то, чтобы отошла пандемия, отошел кризис, и не мешала людям идти своей дорогой", – сказал Петр Порошенко после богослужения.

"Я очень рад, что сегодня на Зарваницкой площади были представители всей Украины – из Крыма, из Донецка. Причем большое количество шло пешком для того, чтобы попасть сегодня на эту молитву", – отметил пятый Президент.

Накануне в Марийском духовном центре "Зарваница" тысячи людей пришли к чудотворному источнику для совместной молитвы к Пресвятой Богородице.

"Я был удивлен вчерашней ночи, когда десятки тысяч людей молились, поднимали свечи. И те, кто еще колеблются, или приезжать в июле в Зарваницу – откиньте колебания. Приезжайте. В этот день Богородица открывает свое сердце, открывает двери небесные. И наша молитва точно сразу же будет услышана Богородицей ", – убежден Петр Порошенко.

"Надо почувствовать это величественное действо, когда тысячи верующих объединились в общей молитве к Матери Божьей, прося мира, благословения и покровительства для Украины и украинских семей", – поделился впечатлениями Порошенко.

"20 лет назад Папа Иоанн Павел II был в Украине, молился за единство Украины. В этом году в Украину приезжает Вселенский Патриарх Варфоломей. Человек, который очень любит Украину. Человек, который имеет сравнимую веру в Бога. Я тоже очень надеюсь и молю Бога, чтобы это было объединением мирового православия и поддержка нашей Церкви. Я сегодня молился именно за это. И твердо верю – Господь услышит нашу молитву ", – говорит Петр Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Петр и Марина Порошенко во время поездки на Тернопольщину побывали на патриотическом Кулиш-фесте, где пятому Президенту, лидеру партии "Европейская Солидарность" подарили футболку с особым содержанием.