Порошенко предложил вынести вопрос деоккупации Крыма на Генассамблею ООН

За Крым Украина боролась с первых дней оккупации в 2014 году – об этом напомнил пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко с трибуны Верховной Рады. Порошенко призвал продолжить укрепление проукраинской международной коалиции, созданной еще при его каденции, и инициировать проведение в этом году специального заседания Генассамблеи ООН по вопросам деоккупации Крыма.

"Освобождение украинских территорий от российской оккупации относится к основным приоритетам нашего государства. И очень важно, что этот приоритет нас всех объединяет. Международная платформа по деоккупации Крыма полностью совпадает с нашими принципами и целями. Мы искренне благодарны всем странам, в том числе тем, представители которых присутствуют сейчас в этом зале, за формирование мировой коалиции в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", – сказал Порошенко.

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Он напомнил, как долго и сложно Украины добивалась поддержки в своей борьбе со стороны мирового сообщества.

"Как украинскую армию, мы с первого дня противостояния российскому агрессору ежедневно создавали и множили международную коалицию единства и солидарности с Украиной. И очень важно, чтобы мы понимали, что за Крым мы боролись с начала оккупации, с февраля-марта 2014 года. Международная коалиция была создана до Крымской платформы и сейчас требует своего дополнительного развития на ее базе. Кремлю не удастся соскочить с крючка международной ответственности за попытку аннексии Крыма. Эта работа по ответственности Кремля нами была начата с марта – тогда на площадке ООН была принята резолюция Генассамблеи о поддержке территориальной целостности нашего государства. И 100 стран мира в Генассамблее нас поддержали. Без мартовской резолюции 2014 года нам было бы намного труднее", – напомнил пятый президент.

Порошенко также отметил важность поддержки мирового сообщества, закрепленной в ряде международных документов.

"Так же было бы труднее, если бы не было бы ежегодных резолюций Генассамблеи о состоянии прав человека в Крыму. Отдельно о милитаризации Крыма и Севастополя, о милитаризации частей Черного и Азовского морей и других. Тем более, без крымской Декларации 2018 года Соединенных Штатов – так называемой "Декларации Помпео". Без решений Международного суда ООН, где Россия должна нести ответственность. И сейчас нам надо объединить усилия для того, чтобы запланировать четкие шаги и в этом году провести специальное заседание Генассамблеи ООН с четким порядком дня, который утвердит эта международная коалиция", – призвал Петр Порошенко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинцы признали Порошенко политиком, который внес наибольший среди политиков вклад в развитие Украины за годы независимости. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом демократических инициатив им.Илька Кучерива, проведенного с 29 июля по 4 августа 2021 года во всех регионах Украины, кроме оккупированных Крыму и отдельных районов Донецкой и Луганской областей.