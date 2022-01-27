Порошенко предложил передать 'ковидную' тысячу на нужды армии

Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко обратился к правительству с предложением передать "ковидную" тысячу на закупку бронежилетов, кевларовых шлемов, лекарств и других необходимых вещей для армии. Он предложил дать возможность всем желающим перечислить средства за вакцинацию в качестве волонтерской помощи для ВСУ.

Об этом сообщила пресс-служба партии "Европейская солидарность".

"Сейчас я обращаюсь к премьер-министру Шмигалю. У вас есть средства, которые выделены в рамках программы "ковидной" тысячи. Дайте возможность, как мы делали в 2014-м, через мобильный телефон, банковские терминалы желающим, добровольном порядке эту свою тысячу или полторы перечислить на специальный счет Министерства обороны, специальный внебюджетный фонд, средства которого должны быть использованы на два направления", – объяснилт Петр Порошенко.

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"Первое – купить бронежилеты и кевларовые шлемы. Потому что с 2019-го года Вооруженные Силы Украины – привет преследователям генерала Марченко – прекратили закупку бронежилетов вообще. Мы думали, что в 2014-2015 году мы эту проблему решили. "Не хотят выделять бюджетные средства – дайте снова украинцам поддержать и защитить наших воинов. И каждый, кто отправляет эти деньги, может выбрать направления их использования", – сказал Порошенко.

"Вторая позиция – это медицинское обеспечение воинов: лекарства, оборудование, доукомплектация полевых госпиталей. Это то, что сегодня может помочь армии. Дайте возможность, примите на внеочередном заседании правительства возможность направления использования средств "ковидной" тысячи именно для поддержки Вооруженных Сил, для поддержки национальной безопасности государства", – резюмировал Порошенко.

Петр Порошенко также потребовал от парламента внести изменения в бюджет и выделить 50 млрд грн на обеспечение ВСУ.