Порошенко поздравил украинцев с годовщиной подписания Соглашения об ассоциации с ЕС

Пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко поздравил всех украинцев с годовщиной подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

"С гордостью вспоминаю как семь лет назад в Брюсселе имел честь поставить свою подпись" символической ручкой Вильнюсского саммита "под экономической частью Соглашения", – написал Порошенко в Facebook.

Соглашение является дорожной картой реформ в Украине, комплексным содержанием государственной политики, в основу которой положены демократические ценности, общественное развитие и благосостояние, лучшие европейские политические, экономические и социальные стандарты жизни – отмечает Порошенко.

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"Я горжусь тем, что за то короткое время, которое наша команда сопровождала выполнения Соглашения, а это около двух лет, нам удалось обеспечить выполнение более 40% Соглашения об ассоциации. Мы умели и знали как делать реформы. И многое из того, чем сейчас щеголяет нынешняя власть, начинали мы: это и энергетический союз, и углубленная таможенная сотрудничество, и единственный цифровой рынок и усиление сотрудничества в сфере юстиции, свободы и безопасности, и многое другое ", – отмечает пятый Президент.

"Сегодня мы поддерживаем инициативу о содержательном обновления Соглашения об ассоциации как в части экономической интеграции, так и секторальных политик. Соглашение - живой инструмент, который должен привести нас к достижению критериев членства в Евросоюзе", – убежден Петр Порошенко.

"Европейская Солидарность" всегда будет поддерживать все законопроекты, которые будут способствовать выполнению Соглашения и продвижению нашим европейским курсом. Но так же самоотверженно мы будем противостоять всем инициативам власти, которых становится, к сожалению, все больше, противоречащие демократическим стандартам, европейским ценностям, которые угрожают возвращению страны к авторитаризму ", – предостерегает лидер партии и отмечает – будущее Украины в Евросоюзе.

Как сообщал OBOZREVATEL, Петр Порошенко поздравил всех с Днем крымскотатарского флага. Он напомнил, что 30 лет назад возобновил свою работу Курултай крымскотатарского народа, а вместе с тем был восстановлен и голубой флаг с золотой тамгой.