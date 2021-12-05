Порошенко поздравил украинских волонтеров: низкий поклон каждому, кто стал надежным тылом для наших защитников
Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко поздравил украинских волонтеров.
"В Международный день волонтера хочу поздравить каждого, кто сознательно выбрал этот ответственный путь и ежедневно совершает большие дела для нуждающихся", – написал Порошенко в Facebook.
"Мы, украинцы, в трудные для нас времена всегда умели самоорганизовываться, чтобы помочь стране. Так было в 2014 году, когда коварный враг ступил на нашу землю, и нам пришлось с нуля обувать и одевать разворованную Януковичем украинскую армию. Так было и в 2020 году, когда пандемия поставила нас перед новыми вызовами, и нам следовало снабжать больницы оборудованием, а обездоленные семьи – продуктами питания.Так было и в этом году, когда нужно было поддержать наших военных на фронте и обеспечить их системами видеонаблюдения, приборами ночного видения, батальонными, бригадными пунктами наблюдения", – напомнил Порошенко.
"Низкий поклон каждому волонтеру, который стал надежным тылом для наших защитников на всех фронтах. В единстве наша сила!", – убежден пятый Президент.