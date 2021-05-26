Порошенко подписывал решения о передаче государству 'трубопровода Медведчука', но суд их блокировал, – Турчинов

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) в 2014 и 2015 годах обязал Кабинет министров Украины вернуть так называемый "трубопровод Медведчука" в государственную собственность. Решение СНБО подписал пятый президент Украины Петр Порошенко.

Об этом в эфире "Прямого" заявил глава Верховной Рады Украины 2014 года, исполняющий обязанности президента Украины 2014 года, секретарь СНБО 2014-2019 годов Александр Турчинов, который принимал участие в решениях совета, касающихся энергетической безопасности Украины .

Он отметил, что тогда суды подтвердили собственность Украины этого трубопровода.

"Именно по решению СНБО, которое было в ноябре 2014 года, затем в мае 2015 года, которое подписал Петр Порошенко, Кабинету министров было поручено вернуть в государственную собственность этот трубопровод. СНБО также поручил Кабмину определить орган государственного управления этого трубопровода. И решения судов, которые вернули, подтвердили собственность Украины относительно этого трубопровода, были именно по решению СНБО, подписанному Порошенко. Это факт, это документ", – подчеркнул Турчинов.

Он отметил, что вопреки позиции СНБО и Порошенко, дальнейшие суды блокировали возвращение трубопровода в собственность государства.

"Потом на каком-то уровне начали влиять на суды, которые начали менять свои решения. И тогда СНБО снова обратил внимание Кабинета министров на то, что они не выполняют их поручения и не доводят это дело до конца. И вот это факт, который почему-то в этих расследованиях не увидели. Видимо, не так глубоко копали. Вероятно, хотелось наскоро какую-то очередную сенсацию получить. Но это реалии, которые доведены документально. А все остальное – это фантазии и темники, цель которых четкая и последовательная компрометация оппозиции и ее лидера", – резюмировал Турчинов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил вернуть нефтепродуктопровод "Самара – Западное направление" в госсобственность. Такая задача была поставлена на заседании СНБО 19 февраля под председательством президента Владимира Зеленского.

На всех, кто хоть как-то причастен к выводу трубопровода из собственности Украины, уже заведены уголовные дела – включая экспертов, судей и т.д.