Порошенко поделился трагическими семейными воспоминаниями о Второй мировой

Украинский народ особенно остро чувствует боль войны и надежду на мирную жизнь. Ведь они коснулись каждой без исключения украинской семьи. Об этом во время традиционной акции "Первая минута мира" сказал пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко.

"Сегодня здесь, как и пять лет назад, мы вспоминаем день, когда в Европе наступила выстраданная и желанная тишина – после самой кровавой в истории мира войны. Пережив страшную беду, народы надеялись, что никогда снова параноики-тираны не будут передвигать в Европе границы. Что мирные жители не будут гибнуть под обстрелами. Что людей не станут убивать потому, что их земля понравилась оккупантам", – заявил Петр Порошенко.

Он напомнил, что самые кровавые битвы и наибольшие разрушения происходили именно на территории нашего государства.

"Нашей земли выпало стать главным полем боя той войны. Наши потери были бесчисленными. В Украине нет ни одной семьи, которую та вселенская беда обошла стороной. Большая беда постучалась в каждый дом", – отметил Порошенко.

Политик поделился также военной историей своей семьи.

"Не была исключением и наша семья. Мой отец Алексей как-то рассказывал, каким запомнил Дунай во время бомбардировки – он был красным от крови. Мой дед Иван Порошенко дошел до Праги, получил ранение ноги. Осколок извлечь так и не смогли, рана сочилась десятилетиями, и хромал он до конца жизни. дед Марины Михаил Переведенцев и ранен был, и контузию получил; войну закончил полковником в Берлине 8 мая. Воевали и мамины братья Григорчуки, слава Богу, оба вернулись живыми. А второй дед моей жены, Николай Надеждин, пропал без вести в ноябре сорок первого, в начале войны, во время обороны Одессы. До сих пор нам больно от мысли, что он, возможно так и остается непогребенным. Подобные воспоминания имеют миллионы и миллионы украинцев, – заметил пятый президент.

По мнению Порошенко, вклад украинского народа в победу над нацистской Германией неоценим – и не может быть опровергнут никем.

"Наш украинский вклад в большую победу признан всем миром. Украинцы боролись с нацизмом не только в составе Красной армии и УПА, но и в войсках всех стран антигитлеровской коалиции. Не только на равнинах Европы, но и в пустынях Северной Африки, в водах Тихого и Атлантического океанов", – напомнил лидер "Европейской Солидарности".

Порошенко призвал соотечественников сохранять воспоминания об ужасах войны и преступлениях как гитлеровского, так и сталинского человеконенавистнических режимов.

"Мы, украинцы, помним о миллионах евреев, погибших в результате Холокоста. Также осуждаем геноцид крымскотатарского народа и геноцид цыган. Это наша общая боль, что не утихает более восьми десятилетий..." Пусть неугасимая человеческая память о колоссальных многомиллионных потерях Второй мировой, о тысячах до основания разрушенных городов и десятках тысяч сожженных сел предостерегает весь мир от повторения той страшной катастрофы", – резюмировал пятый президент.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на традиционной мемориальной акции "Первая минута мира", состоявшейся в Киеве в ночь с 8 на 9 мая, Порошенко назвал главное мировоззренческое отличие между РФ и Украиной: украинцы вспоминают миллионы погибших во Второй мировой со словами "Никогда снова" , а русские – с "Можем повторить!".