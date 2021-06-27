Порошенко побывал в семье мастеров-сыроделов на Прикарпатье и рассказал о новом украинском бренде

После подписания Соглашения об ассоциации Украины с Европейским Союзом гуцульская брынза стала первым украинским продуктом, который получил официальное географическое указание и была признана в Европе.

Пятый Президент, лидер "Европейской Солидарности" на Прикарпатье посетил семью мастеров-сыроделов – вождей, которые производят по старинной технологии гуцульскую брынзу, или как ее здесь называют – бриндзю.

Сыр изготавливается в долинах Украинских Карпат на высоте более 700 метров над уровнем моря с середины мая по октябрь по традиционной гуцульской технологии.

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"У нас на Гуцульщине создан общественный союз – Ассоциация карпатских вождем. Благодаря тому, что мы подписали Соглашение об ассоциации, в 2017 году в Украине зашел проект "Поддержка географических указаний в Украине". Евросоюз финансировал этот проект. Национальные и международные эксперты приезжали к нам и помогали в регистрации географического указания "гуцульская коровья брынза". Эту брынзу мы зарегистрировали", – рассказывает заместитель председателя Верховинского ОТГ, председатель районной организации" Европейской Солидарности" Мария Макивничук. Она подчеркнула, что развитие сельского хозяйства и популярного сейчас гастротуризма позволяет здешний молодежи не искать счастья в других странах, потому что создаются рабочие места и сохраняются традиции.

Мастер Любовь Марусяк показала почти столетнюю старинную деревянную избу. Рассказала, что в магазин, как и в школу – три километра пешком, а хлеб, молочные и мясные продукты – здесь собственного производства. Говорит – не только украинцы приезжают за вкусной брынзой, но и ценители из Франции, Швейцарии, Германии, Польши.

"День начался прекрасно Олеся, Людмила, Оксана и их мама Люба угостили нас настоящей гуцульской брынзой на карпатской горной долине. Уже пятое поколение их семьи живет в этом доме, построенном почти век назад - в 1925 году. Изготовление сыров - семейное дело. А этому секретному рецепту гуцульской коровьей брынзы 100 лет ", – поделился впечатлениями в Facebook Петр Порошенко.

"Теперь гуцульская коровья и овечья брынза официально зарегистрированы как международный бренд. И именно за этим украинским блюдом из разных стран приезжают в Карпаты. И фестиваль" Via Carpatia ", и брынза - это наш гуцульский безвиз. Мое убеждение: в Карпаты можно приезжать бесконечное количество раз. И каждый раз находишь что-то новое. Искренне советую! ", – написал Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко поздравил всех украинцев с годовщиной подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.