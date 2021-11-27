Порошенко озвучил генералам из США единственный способ остановить агрессию Путина

Западные партнеры Украины должны как можно скорее предоставить Киеву вооружение для того, чтобы остановить планы президента страны-агрессора России Владимира Путина.

Об этом заявил в интервью для программы The Week на телеканале "Прямой" пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко. Он отметил, что именно вокруг этого вопроса строились все его контакты во время Международной конференции безопасности в Галифаксе.

"Во время встречи в Галифаксе – там были 8 четырехзвездочных генералов, начиная от командира United States special operations forces (американский спецназ), United States Air Force, командующего United States Coast Guard (береговой охраны) и завершая Национальной гвардией. Это было топовое высшее руководство вооруженных сил США, мы имели возможность подробно пообщаться с ними. И главная позиция вместе с конгрессменами и сенаторами: чем помочь?" – сообщил Порошенко.

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Он отметил, что единственный способ остановить Путина – это поднять цену, которую Москва заплатит за вторжение в Украину. При этом, по мнению Порошенко, нынешняя украинская власть действует неэффективно на дипломатическом поле.

"К сожалению, пока я вынужден констатировать, что украинские власти действуют неэффективно. Я это говорю не для того, чтобы критиковать. Напротив. Сейчас то время, когда украинское общество перед угрозой вторжения Путина должно объединиться. И я готов весь свой опыт, я готов все свои связи срочно задействовать для того, чтобы повысить цену для Путина, если он нападет", – заявил пятый президент.

Он отметил, что на сегодняшний день Украина точно должна получить из США "начиная от контрбатарейных станций для повышения эффективности действий украинской артиллерии и завершая станциями радиоэлектронной борьбы. Начиная от зенитных ракет Patriot – и завершая современным летальным оборонительным вооружением, в котором нуждаются украинские Вооруженные силы".

Украина также может получить военную помощь не только из США, но и из Великобритании, Франции и других стран НАТО, которые уже заявили об этом.

"У меня есть подробный план, который я представил в Галифаксе, – в чем именно Украина нуждается. Для того, чтобы это сделать в ответ на многочисленные запросы, потому что Запад готов нам помочь. Запад готов быть вместе с нами. Причем помочь не так, как некоторые считают, что они направят своих солдат, которые будут воевать вместе с украинскими. Мы воевать можем сами. Мы создали армию, и я горжусь этим. Но повысить эффективность отпора российской агрессии – мы это можем сделать за очень короткий срок", – резюмировал Порошенко.