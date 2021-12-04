Порошенко объяснил, как Украине сдержать российскую агрессию

Путин должен понимать, что в случае усиления военной агрессии против Украины, он получит солидарный отпор всего мира. Об этом в эфире итальянского телеканала Sky TG24 сказал пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко. Он отметил, что Украине нужно летальное оборонительное вооружение, а для Кремля – список "адских" санкций, которые будут введены в случае наступления.

"Все должны понимать: нам не нужны солдаты НАТО на линии фронта с Россией. Я горжусь тем, что через пять лет моего президентства мы создали одну из самых эффективных и сильных армий на континенте. Мы способны защитить свою землю сами, но нам безусловно нужно оборонное оружие и "адские" санкции против России сегодня, если агрессия будет продолжаться", – отмечает Петр Порошенко.

"Нам точно нужна поддержка Украины со стороны ЕС и США на пути реформ, укрепляющих устойчивость нашей страны. Нам, безусловно, необходимо единство всего Свободного мира. В этой ситуации нам нужен сильный и единый голос для дипломатического давления на Россию. И в таком случае нет сомнений , что мы добьемся успеха", – считает Порошенко.

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"Если вы спросите меня, можно ли ожидать, что Путин пойдет на новое обострение войны, я отвечу так: никто не знает, потому что Путин и сам не знает, пойдет ли он дальше или нет. Это будет зависеть от того, насколько эффективным, насколько сильным и насколько объединенным будет Свободный мир", – говорит Петр Порошенко.

"Думаю, что саммит между Путиным и Байденом – это было абсолютно правильным решением. Единый голос Украины и НАТО – тоже абсолютно правильное решение. И увеличение поддержки Украины оборонным оружием – абсолютно правильное решение тоже. Думаю, что внутри Украины, несмотря на то, что как лидер оппозиции мы сейчас имеем определенные внутренние дискуссии с действующим президентом Зеленским, я не сомневаюсь, что нам нужно быть объединенными для защиты наших ценностей, нашей европейской интеграции и суверенитета. Никаких сомнений", – подчеркнул Петр Порошенко.