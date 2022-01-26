Порошенко обсудил с председателем комитета по иностранным делам Парламента Эстонии ситуацию с безопасностью в Украине

В среду, 26 января, пятый президент Украины Петр Порошенко встретился с главой комитета по иностранным делам Парламента Эстонии Марком Микельсоном. Во время встречи политики уделили основное внимание ситуации безопасности вокруг Украины.

Об этом сообщила пресс-служба партии "Европейская Солидарность". Отмечается, что стороны осудили концентрацию российских войск вдоль государственной границы Украины. В то же время, они высоко отметили консолидацию международного фронта противодействия российскому агрессору с обеих сторон Атлантики, в частности, по увеличению санкционного давления на Кремль.

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Во время встречи Порошенко и Микельсон подробно обсудили ситуацию в сфере демократии, верховенства права и устойчивости государственных институтов в Украине. Была отмечена критическая важность обеспечения единства всех демократических сил в стране перед лицом чрезвычайных вызовов.

Лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко выразил благодарность Эстонии за жесткую поддержку Украины в противодействии российской агрессии и на пути интеграции в ЕС и НАТО.