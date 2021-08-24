Порошенко обсудил с исполнительным вице-президентом ЕК санкции против РФ и саммит Украина-ЕС
Лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко после участия в Марше патриотов встретился с Исполнительным вице-президентом Европейской Комиссии Валдисом Домбровскисом. Он является давним другом Украины и хорошо знаком с ситуацией в нашем государстве.
Как передает пресс-служба политсилы, Порошенко высоко оценил постоянную поддержку со стороны Европейского Союза в восстановлении территориальной целостности и суверенитета Украины, углублении интеграции Украины в ЕС и помощи в обеспечении макроэкономической стабильности и внедрении реформ.
"Было высказано благодарность руководству Евросоюза за неизменную политику непризнания незаконной аннексии Крыма Россией и продолжение режима санкций против России. Петр Порошенко подчеркнул, что инициатива Крымская платформа, предпосылки которой закладывались еще с 2014 года, должна объединить и увеличить усилия международного сообщества по деоккупации, демилитаризации Крыма и его возвращения под суверенитет Украины", – сказано в сообщении.
Кроме того, политики обсудили важность дальнейшего усиления санкционного давления на российскую власть для прекращения агрессии против Украины.
Также пятый президент Украины выразил обеспокоенность перспективами реализации политически мотивированного проекта Северный поток-2, который представляет значительную опасность для общеевропейской безопасности. Он отметил, что Еврокомиссия должна сделать все возможное для максимального распространения европейского энергетического законодательства на Северный поток-2, во избежание монополизации энергоснабжения и злоупотребления проектом со стороны России.
"Стороны обсудили подготовку к следующему саммиту Украина-ЕС, который состоится 12 октября 2021 года в Киеве. Лидер "Европейской солидарности" отметил необходимость дополнительных усилий для обеспечения прогресса в вопросе оценки достижения целей и обновления Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, предметного обсуждения путей углубления секторального интеграции, в частности в сфере цифрового рынка, энергорынка, юстиции, свободы и безопасности, таможенного сотрудничества, имплементации инициативы "промышленного безвиза", а также подписание долгожданного Соглашения об Общем авиационном пространстве", – рассказали в пресс-службе.
Порошенко призвал Еврокомиссию конструктивно рассмотреть возможность выделения второго транша действующей программы макрофинансовой помощи со стороны ЕС Украине, что будет способствовать сохранению макроэкономической стабильности в условиях коронавирусной пандемии.
"Особое внимание во время разговора уделено борьбе с коррупцией и опасности возвращения практики избирательного правосудия и внесудебных расправ в Украине", – добавили в "ЕС".