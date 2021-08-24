Порошенко обсудил с исполнительным вице-президентом ЕК санкции против РФ и саммит Украина-ЕС

Лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко после участия в Марше патриотов встретился с Исполнительным вице-президентом Европейской Комиссии Валдисом Домбровскисом. Он является давним другом Украины и хорошо знаком с ситуацией в нашем государстве.

Как передает пресс-служба политсилы, Порошенко высоко оценил постоянную поддержку со стороны Европейского Союза в восстановлении территориальной целостности и суверенитета Украины, углублении интеграции Украины в ЕС и помощи в обеспечении макроэкономической стабильности и внедрении реформ.

"Было высказано благодарность руководству Евросоюза за неизменную политику непризнания незаконной аннексии Крыма Россией и продолжение режима санкций против России. Петр Порошенко подчеркнул, что инициатива Крымская платформа, предпосылки которой закладывались еще с 2014 года, должна объединить и увеличить усилия международного сообщества по деоккупации, демилитаризации Крыма и его возвращения под суверенитет Украины", – сказано в сообщении.

Видео дня

Кроме того, политики обсудили важность дальнейшего усиления санкционного давления на российскую власть для прекращения агрессии против Украины.

Также пятый президент Украины выразил обеспокоенность перспективами реализации политически мотивированного проекта Северный поток-2, который представляет значительную опасность для общеевропейской безопасности. Он отметил, что Еврокомиссия должна сделать все возможное для максимального распространения европейского энергетического законодательства на Северный поток-2, во избежание монополизации энергоснабжения и злоупотребления проектом со стороны России.

"Стороны обсудили подготовку к следующему саммиту Украина-ЕС, который состоится 12 октября 2021 года в Киеве. Лидер "Европейской солидарности" отметил необходимость дополнительных усилий для обеспечения прогресса в вопросе оценки достижения целей и обновления Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, предметного обсуждения путей углубления секторального интеграции, в частности в сфере цифрового рынка, энергорынка, юстиции, свободы и безопасности, таможенного сотрудничества, имплементации инициативы "промышленного безвиза", а также подписание долгожданного Соглашения об Общем авиационном пространстве", – рассказали в пресс-службе.

Порошенко призвал Еврокомиссию конструктивно рассмотреть возможность выделения второго транша действующей программы макрофинансовой помощи со стороны ЕС Украине, что будет способствовать сохранению макроэкономической стабильности в условиях коронавирусной пандемии.

"Особое внимание во время разговора уделено борьбе с коррупцией и опасности возвращения практики избирательного правосудия и внесудебных расправ в Украине", – добавили в "ЕС".