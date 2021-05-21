Порошенко – об оправдании генерала Назарова: истинный виновник катастрофы Ил-76 – Путин

Лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Петр Порошенко приветствовал решение Верховного Суда Украины, который признал полную невиновность генерал-майора Виктора Назарова по делу о сбитии в 2014 году самолета Ил-76 на Луганщине. Он заявил, что главный виновник в этом деле – президент России Владимир Путин.

На своей странице в Facebook Порошенко подчеркнул, что дело против Назарова не имело никаких оснований.

"С самого начала, как мы и утверждали, было совершенно ясно, что дело не имеет под собой никаких оснований, потому что главный виновник гибели самолета – Путин. Ведь именно он ведет войну против Украины. А российская пропаганда и отравленные ею уже 7 лет пытаются переложить на генерала Назарова ответственность", – написал Порошенко.

Он призвал власть не преследовать украинских военных, а сосредоточиться на том, чтобы такая трагедия не повторилась.

"Для этого нужно укреплять национальную безопасность и предотвращать утечки секретной информации из самых высоких кабинетов государства. Именно поэтому "Европейская солидарность" продолжает настаивать на создании ВСК по делу "вагнеровцев", – подчеркнул Порошенко.

"Только украинское войско и международная поддержка могут гарантировать безопасность Украины, а преследование боевых генералов здесь точно плохой помощник", – убежден пятый президент.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Самолет разбился в луганском аэропорту 14 июня 2014 года. Катастрофа унесла жизни 49 украинских воинов.

27 марта 2017 года генерала ВСУ Виктора Назарова приговорили к 7 годам заключения. Он на момент совершения теракта боевиками "ЛНР" возглавлял штаб АТО.