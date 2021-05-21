Порошенко – об оправдании генерала Назарова: истинный виновник катастрофы Ил-76 – Путин
Лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Петр Порошенко приветствовал решение Верховного Суда Украины, который признал полную невиновность генерал-майора Виктора Назарова по делу о сбитии в 2014 году самолета Ил-76 на Луганщине. Он заявил, что главный виновник в этом деле – президент России Владимир Путин.
На своей странице в Facebook Порошенко подчеркнул, что дело против Назарова не имело никаких оснований.
"С самого начала, как мы и утверждали, было совершенно ясно, что дело не имеет под собой никаких оснований, потому что главный виновник гибели самолета – Путин. Ведь именно он ведет войну против Украины. А российская пропаганда и отравленные ею уже 7 лет пытаются переложить на генерала Назарова ответственность", – написал Порошенко.
Он призвал власть не преследовать украинских военных, а сосредоточиться на том, чтобы такая трагедия не повторилась.
"Для этого нужно укреплять национальную безопасность и предотвращать утечки секретной информации из самых высоких кабинетов государства. Именно поэтому "Европейская солидарность" продолжает настаивать на создании ВСК по делу "вагнеровцев", – подчеркнул Порошенко.
"Только украинское войско и международная поддержка могут гарантировать безопасность Украины, а преследование боевых генералов здесь точно плохой помощник", – убежден пятый президент.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Самолет разбился в луганском аэропорту 14 июня 2014 года. Катастрофа унесла жизни 49 украинских воинов.
27 марта 2017 года генерала ВСУ Виктора Назарова приговорили к 7 годам заключения. Он на момент совершения теракта боевиками "ЛНР" возглавлял штаб АТО.
Впрочем генерал-майор обжаловал этот приговор в апелляционной инстанции и продолжил службу.
В августе 2019 года Назаров внезапно подал рапорт об увольнении из армии по собственному желанию.
Однако в августе 2020 года экспертиза признала вину Назарова в катастрофе Ил-76.
21 мая стало известно, что Кассационный уголовный суд Верховного суда Украины оправдал Назарова.