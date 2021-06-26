Порошенко о 'русском мире': украинский язык переварит любую 'вату', которая к нам придет

"Русский мир" является одним из ключевых элементов гибридной войны России, и атаки на украинский язык являются частью этой войны. Именно поэтому украинцам важно бороться за собственные символы идентичность.

Об этом во время дискуссии "Итоги 30 лет культурной независимости" на Форуме "Via Carpatia 2021" сказал пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, сообщается на сайте политсилы. По его словам, российские фильмы "Сваты", "Папик" и другие русскоязычные сериалы также являются частью гибридной войны.

"Сейчас просто об стенку головой бьются, чтобы с 16 июля не дать нам запустить запрет использования для сериалов русского языка и выдавать их исключительно на украинском. Почему? Потому что у них конфликт интересов, потому что они зарабатывают на этом", – подчеркнул Порошенко.

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Он добавил, что Украина в 2014 году сломала "позвоночник Путину в его желании и стремлении запустить проект "Новороссия".

"Они рассчитывали, что "русский мир" обеспечит, чтобы их цветами встречали начиная от Донецкой и Луганской и заканчивая Херсонской, Николаевской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской областями. И этот сценарий был разрушен, потому что русскоязычные украинцы с Украиной в сердце шли, били россиян, которые ворвались к нам, и освободили 2/3 оккупированного Донбасса", – напомнил пятый президент.

Он также отметил, что Украина сейчас будет праздновать 30-ю годовщину своей независимости, но "почти половину из этих лет независимости лидером политических симпатий была коммунистическая партия Украины".

"Впервые, и я тогда возглавлял избирательный штаб блока" Наша Украина ", в 2002 году мы сенсацию сделали, опередили коммунистов. Набрали на 2% больше", – напомнил Порошенко.

Лидер "Европейской Солидарности" отметил, что настоящее возрождение украинской культуры и искусства началось после Революции Достоинства, когда украинский язык стал языком молодежи, языком современного, авангардного искусства: "Расстояние, которое мы должны были преодолеть за 30 лет, преодолели за 5".

Порошенко также обратил внимание на то, что в Беларуси, где люди восстали против диктатуры, репрессии применяют против символов идентичности белорусского народа – национального флага и речи.

"Когда сегодня вы говорите о Беларуси – для того, чтобы убить демократию в Беларуси, что он забирает? Он не просто бросает в тюрьмы художников. А он забирает флаг, под которым он в 94 году был избран. Он сейчас за этот флаг сажает в тюрьму. И он забирает язык. Потому что язык – это государство, это создание нации", – убежден Порошенко.

Он также заявил, что пять лет с 2014 по 2019 год, "для украинской культуры были золотым веком – с квотами на книгоиздательство, украинское радио".

"Когда нам говорили на Книжном арсенале – "слушайте, украинское книгоиздательство обречено, оно не может работать, потому что их никто не будет читать, имея засилье российских книг" – в 2019 году этот вопрос уже даже не стоял", – напомнил Порошенко.

"Когда мы вводили квоты на украинское радио, мне лично говорили, в том числе отдельные владельцы радиостанций, "у нас нет песен, нам нечего транслировать. Мы бы с удовольствием, но их не будут слушать, у нас не будет рейтингов". Но посмотрите, какую мы расстояние прошли за пять лет. Эти вопросы уже даже не стоят", – говорит пятый президент.

"Я верю в украинский язык. Он переварит любую "вату", которая к нам придет и будет пытаться споротивляться украинскому языку. Или российскими сериалами. Или отменой квот. Или препятствуя нам снимать украинские фильмы", – убежден пятый Президент.