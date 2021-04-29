Порошенко – о резолюции Европарламента относительно Украины: сделан первый шаг к 'адским санкциям' против РФ

Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко выразил благодарность Европейскому парламенту за принятие мощной резолюции в поддержку Украины.

Об этом политик написал на своей странице в Facebook. Он отметил, что команда "Евросолидарности" инициативно приобщалась к работе над документом в рамках Европейской народной партии.

"Искренне благодарен нашим друзьям в Европейском парламенте за мощную резолюцию в поддержку Украины. Очень важно, что несмотря на рекомендательный характер документа сделан первый символический официальный шаг к формированию пакета "адских санкций" Запада против российского агрессора", – написал Порошенко.

Он также подчеркнул, что украинская власть должна так же действовать для защиты национальных интересов.

"Радует, что наши союзники продолжают выступать единым фронтом сдерживания российской агрессии против Украины как форпоста на восточном фланге трансатлантического мира. Украинской власти следует действовать с позиции не имитации, а защиты интересов государства! Действуем солидарно, действуем по-государственному!" – добавил пятый президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 апреля Европейский парламент принял резолюцию в случае вторжения России на территорию Украины. "За" проголосовали 548, "против" – 25 и 113 "воздержались".