Порошенко о разговоре Зеленского и Байдена: когда речь идет об интересах Украины, мы одна национальная сборная

Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко назвал хорошей новостью телефонный разговор Владимира Зеленского с Джозефом Байденом, который состоялся в понедельник, 7 июня. Он подчеркнул: когда речь идет об интересах Украины в мире, "мы одна национальная сборная, а не политические оппоненты".

На своей странице в Facebook политик отметил, что важным является то, что перед американско-российским саммитом в Женеве Белый дом подтвердил Киеву твердую и непоколебимую поддержку.

"Формально принцип "ничего об Украине без Украины" – соблюден. И еще одна позитивная новость – анонс долгожданного визита Зеленского в Белый дом в июле", – написал Порошенко.

Он подчеркнул: "Европейская солидарность" как проукраинская демократическая оппозиция готова действовать единым фронтом в вопросах, касающихся европейской и евроатлантической интеграции, международной коалиции в поддержку Украины, безопасности и отпора российской агрессии.

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"Это – наш принципиальный подход", – подчеркнул Порошенко.

Он сообщил, что на прошлой неделе также разговаривал с американскими сенаторами.

"Поэтому и сам лично делал все возможное, чтобы способствовать организации визита на высшем уровне, потому что это крайне необходимо для укрепления стратегического партнерства между нашими странами. Об этом же на прошлой неделе говорил с американскими сенаторами", – напомнил лидер "Европейской солидарности".

"Желаю успеха власти. Когда речь идет о наших интересах в мире, мы одна национальная сборная, а не политические оппоненты", – резюмировал пятый президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, разговор президентов Украины и США состоялась накануне встречи Байдена с президентом России Владимиром Путиным. Глава американского государства заверил, что будет отстаивать суверенитет Украины и намерен выложить Путину план США на случай "пагубных действий" России.