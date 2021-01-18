Порошенко о победе Борисенко на выборах в Борисполе: люди ждут защиты от "ЕС"

Пятый президент Петр Порошенко лично поздравил с победой на выборах городского головы Борисполя Владимира Борисенко и отметил, что результаты голосования в очередной раз доказали, что "Европейская солидарность" является мощной общегосударственной проукраинской оппозиционной партией.

Об этом написали в пресс-службе политсилы. Народный депутат отметил, что Борисенко победил у якобы единого кандидата от других партий.

"Поздравляю с победой нашей команды на выборах городского головы Борисполя. Она тем более убедительна, что выиграли мы у единого кандидата от широкой неестественной коалиции. Ваш главный оппонент был единственным кандидатом от "слуг народа", от "Оккупационного платформы", от "Батьківщини" . Очевидно, люди решили, что это неестественный союз и правильно голосовать за представителя "Европейской солидарности", – сказал Порошенко.

Он также сообщил, что на выборах в Броварского городского совета "ЕС" лидирует среди парламентских партий и уступила лишь местном проекту.

"Считаю, это тоже достойный и победный результат, особенно если учесть тот факт, что "Слуги" докатились до того, что заняли в Броварах аж пятое место. Так громко еще никто не падал. "ЕС" в Броварах была единственной, кто боролся против ОПЗЖ. Партия Путина-Бойко-Медведчука не прошла в городской совет, и это свидетельствует о том, что на Киевщине доминируют патриотические настроения", – отметил пятый президент.

По его словам, довыборы в Борисполе и Броварах стали последней жирной красноречивым точкой в местных выборах.

"Результаты и высокий уровень поддержки "ЕС" дают нам возможность еще раз перед всей страной заявить: "Европейская солидарность" – главная оппозиционная сила, главная альтернатива власти дилетантов и непрофессионалов. Мы объединяем страну, потому что прошли в областные советы во всех без исключения областях, а в пяти регионах заняли первое место", – напомнил Порошенко.

Он отметил, что в отличие от действующей власти, "Европейская солидарность" является командой, которая имеет стратегию развития – от ОТГ с децентрализацией до развития государства и его цивилизационного и геополитического вектора.

Порошенко пожелал вновь представителям "ЕС" успехов в работе. "Вы можете рассчитывать на всю нашу команду, на наш парламентский спецназ. Мы должны оправдать доверие избирателей", – отметил Порошенко.

Он призвал местные советы поддержать инициативу "ЕС" и требовать от властей увеличения объемов субсидий в Государственном бюджете. Порошенко также отметил, что еще одной насущной проблемой, требующей решения, является вакцинация от коронавируса. По его убеждению, из-за беспомощности правительства Зеленского местные органы власти должны предусмотреть финансирование для проведения прививок.

"Два наиболее актуальных вопроса на сегодня – тарифы и вакцинация. Местные советы должны присоединиться к требованиям фракции "Европейской солидарности" пересмотреть бюджет страны и существенно увеличить расходы на субсидии. И второе – на фоне полной беспомощности Зеленского и его правительства предусмотреть в местных бюджетах расходы на вакцинацию. Ведь только массовая прививка может вернуть к более или менее нормальной жизни, избежать локдаунов, защитить малый и средний бизнес, рабочие места, доходы людей", – убежден политик.

"Начинайте работать над этим прямо сейчас, уже сегодня. Люди ждут защиты от "Европейской солидарности" и ее представителей", – резюмировал лидер оппозиции.