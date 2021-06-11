Порошенко – о годовщине безвиза: это международное признание и победа всей Украины

4 года назад историческое решение Совета министров ЕС о визовой либерализации для украинцев во время краткосрочных поездок в страны ЕС и "шенгена" наконец вступило в силу, открыв украинцам двери в Европу. Это стало историческим событием для нашей страны.

Об этом напомнил в Facebook пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко. Он отметил важность и символизм безвиза для Украины.

"Это событие, безусловно, стало историей успеха Украины, символом прощания с "совком" и важным шагом на пути возвращения к объединенной европейской семье. Это – история борьбы за нашу европейскую идентичность, за достоинство, за демократию, за свободу и общие ценности. Это – победа всей Украины!" – подчеркнул Порошенко.

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"Безвиз – это также и международное признание успешности политических, правовых, институциональных и антикоррупционных реформ, которые осуществляла наша команда", – отметил пятый президент.

"Многие как в Украине, так и за ее пределами не верили, а иногда и сопротивлялись безвизу. Нам заявляли, что это невозможно, что нас "там" никто не ждет, но мы объединили усилия и решительными и настойчивыми усилиями сделали из невозможного возможное. Довели нашу преданность делу и способность реализовывать дальновидные стратегические проекты в интересах Украины", – отметил Порошенко.

Он отметил, что это – своеобразный четкий ответ чиновникам, которые пытаются исказить прошлое, нивелировать и дискредитировать заслуги команды пятого президента в реформировании Украины и международные победы.

"Но убежден, что и безвиз, и соглашение об ассоциации, и Томос об автокефалии будут оставаться настоящими "легендарными" историями успеха нашего государства, о которых шестой президент Зеленский, к сожалению, может пока только мечтать", – констатировал Порошенко.

"За четыре года миллионы украинцев воспользовались своим правом на свободное перемещение и посетили страны Евросоюза. Искренне надеюсь, что уже совсем скоро антиковидные ограничения будут сняты и украинцы в полной мере смогут свободно и беспрепятственно путешествовать по нашему европейскому континенту", – отметил лидер "Европейской солидарности" и призвал власти ускорить темпы вакцинации украинских граждан качественными и международно признанными препаратами.

"Верю, что будущее Украины – в Евросоюзе, и ничто, и никто, и никогда нас не остановит. И наша команда "Европейской Солидарности" сделает для этого все возможное и даже невозможное. Поскольку в этой борьбе нас поддерживают и миллионы граждан Украины, и наши международные друзья и партнеры, в частности с европейской народной партии – самой влиятельной европейской политической семьи, которая всегда стояла в первых рядах проукраинской международной коалиции – коалиции в защиту проевропейских реформ и отпор российской агрессии. Вместе мы победим!" – подытожил лидер партии.