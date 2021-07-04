Порошенко о дне независимости США: нам удалось вывести отношения Киева и Вашингтона на рекордный уровень

Пятый президент Украины Петр Порошенко поздравил американцев с Днем независимости Соединенных Штатов Америки. Лидер партии "Европейская Солидарность" также отметил, что во времена его президентства стратегическое партнерство между Украиной и США удалось вывести на рекордный уровень.

Об этом Порошенко написал на своей странице в Фейсбук.

"Искренние поздравления дружественному американскому народу и лично президенту США Джозефу Байдену с Днем независимости!" – написал пятый президент Украины 4 июля, в день, когда в США празднуют главный государственный праздник.

Политик также отметил важную роль поддержки Украины со стороны США как в плане проведения реформ, так и в противостоянии вооруженной агрессии России.

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"Рад, что нам удалось вывести отношения стратегического партнерства между Киевом и Вашингтоном на рекордный уровень. Настоящее доверие и эффективное взаимодействие между Украиной и США всегда были залогом нашего прогресса и непременной победы как на фронте противодействия внешней агрессии, так и внутренних реформ", - подчеркнул Порошенко.

Лидер "ЕС" убежден в исключительной роли США для обеспечения стабильности в мире.

"Твердо верим в трансатлантическое лидерство Вашингтона в интересах свободного мира. Мира, благополучия и процветания!" - пожелал Порошенко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Порошенко предостерег власть от скатывания в авторитаризм. По мнению политика, авторитарная и коррумпированная Украина несовместима с ценностями НАТО и Евросоюза.

Кроме того, лидер "ЕС" настаивает на создании ВСК, которая должна расследовать срыв спецоперации по задержанию "вагнеровцев": парламентарии, которые войдут в ее состав, должны дать ответ на вопрос о причастности к этому высшего руководства государства.