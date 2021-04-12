Порошенко назвал цель Путина на Донбассе и призвал власть к эффективному ответу

Наращивание российской военной техники у украинской границы говорит о том, что Владимир Путин преследует две цели – запугать мир эскалацией в центре Европы и заставить Украину пойти на уступки.

Об этом во время брифинга в Верховной Раде заявил пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко. Он также отметил, что страна-агрессор позволяет себе наращивать военную мощь на границе с Украиной из-за того, что власть два года пыталась вести политику "умиротворения агрессора".

"Бряцание оружием со стороны президента Путина имеет две цели. Первая цель – это запугать мир эскалацией в центре Европы, для того, чтобы остановить возможное негативное для Путина развитие событий накануне выборов в Государственную Думу России после того, как новоизбранный президент Байден продемонстрировал свою решимость и эффективность в защите интересов демократии в мире", – сказал Порошенко.

"Вторая – заставить Украину пойти на уступки, в том числе и в реализации так называемого российского понимания ее "миротворческих" сил. К этому привела и определенная непросчитанная позиция Украины. Отвод наших войск только для того, чтобы увидеть глаза Путина в Париже в декабре 2019-го. Согласие на формулу Штайнмайера, отвержение дорожной карты реализации минского процесса, которая нами была четко согласована с нашими партнерами – немцами, французами и американцами. И попытки начать все с нуля – а оказывается, что это был путь "в никуда", – констатировал пятый президент.

Порошенко в очередной раз призвал украинскую власть реально оценивать ситуацию и укреплять обороноспособность государства в ответ на агрессивные действия со стороны российских оккупационных войск.

"Это те слова, на которые никак не решится украинский президент Владимир Зеленский. Уже после ключевых мировых лидеров дать настоящую оценку действиям страны-агрессора и действиям ее руководства. А сегодня ситуация требует четкого и эффективногой ответа со стороны украинской власти относительно своих планов для остановки худшего развития возможного опасного сценария", – отметил Порошенко.

По его убеждению, ситуация, которая сейчас разворачивается, является следствием стремления действующей украинской власти к так называемому "умиротворению агрессора".

"Я уверен, что попытка покрывания преступлений Кремля через успокаивающие заявления о эфемерном "режиме тишины", миротворческий спам от власти, который мы слышали за последние 2 года – категорически неприемлем. Не надо было заглядывать в глаза Путину, ища там мира, не надо обманываться "режимом тишины", успокаивая весь мир тем, что оказывается у нас уже почти год эффективно работает режим прекращения огня. Цена за эти ошибки – десятки погибших украинских воинов, падение уровня боеспособности", – констатировал пятый президент.

По его словам, реакция партнеров по коалиции более решительна, чем украинской власти.

"Реакция наших основных партнеров по коалиции, которую мне и нашей команде удалось сформировать, начиная с 2014 года, намного эффективнее и решительнее, чем реакции украинской власти. Я твердо убежден, что именно этому должно быть посвящено заседание СНБО. А не попытка незаконных или сомнительной законности решений о признании террористами контрабандистов, вместо того, чтобы расследовать контрабанду, передавать в суд и помещать людей в тюрьму", – отметил политик.

Он отметил, что "Европейская солидарность" требует созыва Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) при участии руководителей фракций украинского парламента.

"Надо немедленно вывести в зону Операции Объединенных сил закупленные еще во времена моей каденции "Байрактары" – ударные беспилотники, для того, чтобы не осталось сомнений у агрессора, что в случае перехода к наступлению ответ будет очень решительным. Оснастить противотанковые подразделения украинской армии закупленными нашей командой эффективными противотанковыми комплексами Javelin по принципу действия выстрелил и забыл. Оснастить высокоэффективными моделями, техникой радиоэлектронной борьбы, которая не позволяет работать враждебным беспилотным летательным аппаратам для проведения разведки и атак против украинских Вооруженных сил. Развернуть подразделения артиллерийской разведки для того, чтобы очень быстро обеспечить артиллерийский и минометный огонь после обстрелов наших войск", – перечислил Порошенко первоочередные задачи.

Порошенко подчеркнул, что если бы власть не сокращала военный бюджет и не боролась бы с оппозицией, такой ситуации не было бы.

"Если бы те усилия, которые власть приложила к тому, чтобы бороться с добровольцами, с волонтерами, с оппозицией, с Порошенко, были направлены изначально на противодействие агрессору и Путину – мы бы сейчас не имели такой ситуации. Если бы не сокращался военный бюджет. Если бы были направлены все средства на переоборудование в том числе развертывание системы противовоздушной обороны. Если бы были достроены казармы, общежития для военнослужащих-контрактников, завершили развитие вещевой, пищевой, медицинской реформы, мы бы имели совершенно другую ситуацию сейчас", – отметил пятый президент .

"Но мы имеем украинскую армию, украинские ВСУ, настоящих героев. Мы имеем высокий боевой дух, мы имеем поддержку украинского народа, мы имеем поддержку мировой коалиции", – говорит Порошенко.

Он также отметил, что Украина должна использовать все возможности для ускорения евроатлантической интеграции – на первом же саммите поставить вопрос, чтобы Украина был предоставлен ПДЧ.

"Если власть нерешительно действует в этом направлении, то нам надо развернуть народную инициативу, и народ Украины заставит украинскую власть. Продемонстрировав решимость украинского народа всем странам членам НАТО, мы можем выйти на желаемый результат", – считает лидер "Европейской солидарности".

Он подчеркнул: только членство в НАТО, получение ПДЧ и реформы, которые с этим связаны, могут гарантировать надежную и эффективную безопасность украинского государства, защиту украинского суверенитета, украинской территориальной целостности и независимости народа.