Порошенко назвал предпосылку для серьезного диалога Запада с Путиным

Пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко приветствовал четкую позицию НАТО по поводу желания России ветировать евроатлантическую перспективу Украины.

"Благодарен за четкую позицию стран Альянса по недопустимости предоставления России права вето на расширение НАТО и перспектив вступления Украины в Альянс", – написал Порошенко в Facebook.

Порошенко отмечает: предпосылкой для любого серьезного диалога безопасности Запада с РФ должна быть деэскалация и деоккупация части Донбасса и Крыма.

"Надеюсь, что НАТО готово не только задекларировать, но и защитить свои принципы в случае дальнейшей агрессии Кремля. Последние события, в том числе и в Казахстане, показали, что Путин не воспринимает никаких "красных линий" и готов к скорым военным мерам", – резюмирует пятый Президент.