Порошенко назвал ловушкой для Украины покупку электроэнергии в Беларуси

В украинской власти нет стратегии, как преодолеть энергетический кризис и при этом не потерять энергонезависимость – об этом заявил пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко в эксклюзивном интервью для программы The Week на телеканале Прямой. Он подчеркнул, что покупка электроэнергии у Беларуси опасна, поскольку в самый трудный момент Лукашенко может отключить энергетический экспорт в Украину. (Чтобы посмотреть видео сделайте новость до конца).

"Какова стратегия страны и высшего политического руководства страны, что делать? Мой ответ очень прост – если ты не знаешь, признайся. Пригласи помощь. Позови СНБО по вопросам энергетики. Пригласи руководителей парламентских фракций. Надо – пожалуйста, я готов прийти, помочь и объяснить, каким образом мы в гораздо более сложных условиях отключили российскую электроэнергию и перестали покупать российский газ", – напомнил Порошенко.

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Он также отметил, что Зеленский должен объяснить стране, почему за средства, которые НАК Нафтогаз получил в результате выигрыша в суде против Газпрома, не купили газ у хранилища.

"Почему были украдены средства НАК Нафтогаз вместо того, чтобы купить газ? Тогда бы не было проблем. А почему Коломойский вместе с Зеленским, его бизнес-партнером таким образом организовали работу Центрэнерго – когда они сожгли уголь, покупали его по супер дорогой цене, а Коломойскому отпускали электроэнергию за полцены, таким образом нанеся ущерб на многие миллиарды гривен. Вот что делать сейчас?", – возмутился Порошенко.

"Мы в свое время сделали все возможное, чтобы завезти со всего мира уголь, начиная от США, Польши и заканчивая Австралией тогда, когда Путин перестал поставлять нам уголь. Мы же это все проходили", – напомнил лидер "ЕС".

"Мы знаем, как здесь действовать. Что мы услышали на пресс-конференции? Что виноваты люди. Оказывается, они должны закупать уголь, оказывается, они должны закупать все необходимое. И на сегодняшний день это поражение или признание собственной беспомощности", – считает Порошенко.

"Мы подчеркиваем, что закупка электроэнергии у Беларуси – это ловушка. Увидите – Беларусь прекратит нам поставлять электроэнергию при температуре минус 15 – минус 20. Чтобы именно сейчас, подсадив нас на иглу, ударить, чтобы было еще более болезненно", – резюмирует пятый Президент.