Порошенко назвал главную цель июньского саммита НАТО для Украины

Украина должна добиться участия в июньском саммите НАТО и вернуться оттуда с Планом действий относительно членства.

Об этом в своем видеообращении заявил пятый Президент, лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко, отметив, что действующая власть упустила два года на "миротворческий спам", который не дал никаких положительных результатов, зато Украина потеряла много времени, а партнерские отношения с союзниками разрушаются.

"Работа над укреплением международной коалиции в поддержку страны должна быть ежедневной и системной, а не авральной. Стоит искать и находить формулу усиления общего давления на агрессора, а не распылять усилия свои и партнеров бесконечным спамом "сырых" идей", – подчеркнул Порошенко.

"Любые инициативы, прежде чем озвучивать видосиками, следует согласовывать с партнерами. После откровений о посредничестве Израиля добавились идеи о привлечении к нормандскому формату США, Великобритании, Канады. Это дружественные нам страны, я был бы только рад, если бы они присоединились к процессу. Как было бы хорошо, если бы и Польша присоединилась, и тот же Израиль, у нас много партнеров, друзей и союзников. Но погоня за расширением формата может завершиться тем, что новые участники так и не появятся, а доверие со стороны Германии, Франции, Европейского Союза потеряем", – предостерег пятый президент.

Порошенко отметил, что своими непродуманными инициативами Банковая рискует сломать пусть и несовершенный, но единственный имеющийся формат переговоров о мире на Донбассе.

"А другого – Будапешского, Бухарестского, Женевского, как обещали эти два года, Банковая может не получить. Даже намек из Киева на возможный выход из Минска станет для россиян очень удобным поводом для новой эскалации и избежания ответственности. Следует помнить еще и то, что минские договоренности привязаны к санкционному давлению на Кремль. Не форматы следует искать, а формулу прессинга на Путина. Прежде всего следует работать над содержанием, а не заниматься сценариями видосиков. Не слышите нас, услышьте Вашингтон, из которого буквально вчера напомнили, что минские договоренности являются основой для дипломатического урегулирования российской агрессии", – подчеркнул Порошенко.

Только развертывание миротворцев ООН на оккупированной части Донбасса способно обеспечить безопасность и стабильность на границе с Российской Федерацией, утолить агрессивные аппетиты Кремля – в который раз напомнил лидер "Европейской Солидарности".

"Также следует вернуться и к дорожной карте реализации Минска по принципу "сначала безопасность", основные принципы которой наша команда предварительно согласовала в свое время с Германией и Францией, которые представляют Европейский Союз. Власть должна отказаться от принципа "неприемлемо все, что предложил Порошенко", – призвал пятый президент.

По его словам, в отношениях со США, которые всегда присутствовали в процессе поиска и давления на Россию, власти должны были снять ряд раздражителей.

"Речь идет, например, об экспертизе голоса Президента США на так называемых пленках Байдена-Порошенко, инспирированном российским агентом Деркачем. О поддержке американских санкций против Деркача и новых персональных и секторальных санкций Америки против России, а главное – продолжение демократических реформ в Украине", – говорит Порошенко.

"С 2019 года, – демонстративно пропустив Лондонский саммит НАТО, чтобы не раздражать Путина – власть дилетантов возражала целесообразность и необходимость Плана действий по членству в НАТО. Теперь они поддержали это программное требование "Европейской Солидарности". Потому что увидели, что мы были правы. Мы рады. Лучше поздно, чем никогда. Но правильных слов мало. Нужны результативные действия. Мы ожидаем, что Владимир Зеленский добьется приглашения на саммит НАТО, который состоится 14 июня этого года, и убедит его участников предоставить Украине План действий по членству", – подытожил пятый президент.