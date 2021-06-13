Порошенко напомнил, как 7 лет назад украинские Герои разрушили планы Путина на Мариуполь

Пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко поздравил Мариуполь с годовщиной освобождения. Порошенко напомнил, что благодаря контрнаступлению тогда удалось освободить две трети оккупированного Донбасса.

"7 лет назад мы разрушили сценарий Путина и выбили "русский мир" из Мариуполя. Это было начало большого наступления на российского агрессора и его террористов. Я горжусь тем, что отдал приказ на контрнаступление, благодаря которому две трети оккупированного Донбасса были спасены от бандитов, мародеров и преступников", – отмечает Порошенко.

"Украина возвращала свое. Вооруженные силы, Нацгвардия, добровольцы в течение двух месяцев освобождали города и села. Я горжусь тем, что как Верховный Главнокомандующий отдал этот приказ о контрнаступлении", – отмечает пятый Президент.

Видео дня

"Хорошо помню совещание 8 июня 2014 года. Мы тогда прилагали максимум усилий для освобождения Мариуполя, чтобы не допустить гибели гражданских, гибели мирных жителей. Зачистка от незаконных вооруженных формирований, от наемников - это была ответственность Национальной гвардии, Министерства внутренних дел. А Вооруженные силы Украины должны были играть ответственную роль по недопущению вхождения военных формирований в Мариуполь для организации хаоса. Хочу отметить очень хорошую организацию тех процессов. Мариуполь выстоял. Те времена стали решающими для украинского Приазовья ", – напомнил Петр Порошенко.

"Спасибо нашим защитникам и мужественным мариупольцам, всем, благодаря кому в город пришел мир. Вечная Слава героям, которые погибли в боях, и которые сейчас продолжают защищать Украину от врага! Слава Украине! И Слава украинскому Мариуполю!", – пишет лидер "Европейской солидарности".

Как сообщал OBOZREVATEL, пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко во время телемарафона по случаю годовщины безвиза в эфире Прямого, 5-го канала и Эспрессо заявил, что Украина будет суверенным, демократическим европейским государством только тогда, когда полностью избавится от влияния Российской Федерации и станет полноправным членом ЕС и НАТО.