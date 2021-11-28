Порошенко намерен посетить США с целью возобновления проукраинской коалиции

На Западе нет усталости от Украины, а этот тезис продвигает кремлевская пропаганда. Об этом в эксклюзивном интервью программе The Week сказал пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко. Он также сообщил, что после поездки в Канаду планирует визит в США. (Чтобы посмотреть видео доскролльте новость до конца).

"Никакой усталости от Украины нет. Это нарратив, распространяемый Путиным, называется "Ukraine fatigue". Мне удалось это преодолеть во время миграционного кризиса 2016 года. Это удалось преодолеть и во время введения безвиза в 2016-2018 годах, и в отношении продолжения сотрудничества включительно с макрофинансовой помощью Евросоюза. Все годы моего президентства", – констатирует Порошенко.

"Я, вернувшись из европейского турне, из Канады, сейчас планирую посетить Соединенные Штаты Америки с одной целью – возобновить проукраинскую коалицию после ковидного перерыва", – сообщил лидер "Евросолидарности".

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"Вопрос приоритета денег, а не ценностей – это один из элементов гибридной войны, которая раньше Путиным велась против Украины. А сегодня она ведется против Европы. Это именно то, о чем мы предупреждали с самого начала агрессии против нашего государства. Миграционный кризис, который организован сегодня на границе балтийских стран и Польши со стороны Беларуси. Ситуация в Боснии и Герцеговине, когда эта балканская страна находится под реальной угрозой прекращения существования. Вмешательство в выборы значительного количества европейских стран со стороны Российской Федерации означает одно – Путин делает атаку на ценности, целостность, единство европейских стран и трансатлантическое единство с Соединенными Штатами и Канадой", – убежден пятый Президент.

"Когда меня спрашивали в 2014-2015 годах, а в чем Украина нуждается от Европейского Союза, я говорил 2 вещи – и это не деньги, хотя нам деньги очень нужны. Нам нужно единство Европейского Союза. Все 28 голосов должны голосовать синхронно. И солидарность с Украиной. Тогда мы этого добились. Я убежден, что можем получить сейчас. Потому что если ты не являешься оптимистом, ты не должен быть президентом воюющей страны. Потому что ты точно проигрываешь, если у тебя нет воли к победе", – говорит Порошенко.