ПДЧ в НАТО для Украины – наиболее эффективный ответ на захватнические планы Кремля, - Порошенко

Решение по Украине в Европейском Союзе и предоставление Плана действий по членству в НАТО – наиболее эффективный ответ на захватнические планы России. Также важно продолжить ужесточение и экономических санкций против Кремля. Об этом сказал пятый Президент Украины, лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко во время видеосвязи с участниками онлайн-конференции Совета иностранных дел США: "Демократия или автократия: почему важна Украина?".

Пятый Президент Украины поделился мнениями по поводу переговоров президента Соединенных Штатов Америки Джозефа Байдена с президентом России Путиным. Он поблагодарил Соединенные Штаты, Великобританию, Францию и все государства-члены Европейского Союза за скорый и твердый ответ на агрессию Путина.

Петр Порошенко также рассказал свое видение ситуации в связи с агрессией России против Украины и отметил важные для нашей страны позиции, которые помогут в борьбе за свой суверенитет.

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"Это жесткие санкции. Они нужны не после, а до того, как война уже произошла. Важно представить потенциальный пакет "адских санкций" к вторжению, чтобы цена за это была невыносимой", – сказал он.

При этом он подчеркнул, что эти санкции не должны быть где-нибудь под столом, санкции должны быть на столе. "Чтобы Путин не питал никаких иллюзий, что в случае следующего этапа агрессии санкции будут введены в тот же момент. Безусловно, это SWIFT. Безусловно, это финансовые санкции. Однозначно остановка закупок российского газа. Безусловно, это санкции в нефтегазовом, отраслевом, индивидуальном и секторе безопасности. Это для того, чтобы обозначить очень высокую цену, которую заплатит Путин за свой безумный шаг. За очередной шаг после незаконной аннексии Крыма и агрессии против нашей страны в 2014 году, когда я имел честь быть президентом Украины", – объяснил Петр Порошенко .

"Стратегическое решение по Украине в ЕС – это пункт номер два. Как и План действий по членству в НАТО, который должен быть представлен Украине в качестве мощного стимула для евроатлантической интеграции нашей страны, так и решающего ответа Путину", – сказал пятый Президент Украины.

Он убежден, что План действий по членству был бы ответом на очередную идею Путина. "Вместо "ни одной Украины в НАТО", когда он боролся против нашего членства в Альянсе, теперь он изменил пластинку и стремится к "никакому НАТО в Украине". Даже наше эффективное сотрудничество с государствами-членами НАТО ради европейской и глобальной безопасности тоже Путин пытается прекратить". Следовательно, санкции и План действий по членству в НАТО", – подчеркнул лидер "Европейской Солидарности".

Петр Порошенко также акцентировал внимание на важности мощного стимула для украинских реформ, евроинтеграции и евроатлантической интеграции. "Это все нужно для укрепления устойчивости Украины, в частности в вопросе безопасности. Усиление демократических реформ, имплементация Соглашения об ассоциации, уважение верховенства права, прав человека, эффективные демократические институты, судебная и антикоррупционная реформы – все это ключевые направления изменений", – подчеркнул он.

"Поверьте, самым ужасом для Путина является демократическая, процветающая и успешная Украина, которая станет примером для всех других народов бывшего Советского Союза. Европейская Украина является ключом к обезоруживанию российского нео-империализма и подтверждению успеха трансформационной силы Евросоюза", – резюмировал Петро.