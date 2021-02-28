Порошенко: Крым должен стать неподъемным бременем для Москвы

Критическое состояние военных возможностей Украины в 2014 году, быстрое наращивание темпов милитаризации Россией оккупированного полуострова и открытие Москвой второго фронта на Донбассе сразу вычеркнули военный сценарий освобождения Крыма. Об этом в статье на "Украинской правде" пишет пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко. Он отмечает – давление на Россию на всех "гражданских" фронтах имеет усиливаться.

"Главный упор в борьбе за возвращение Крыма должны делать на политико-дипломатических усилиях. Именно поэтому в 2016 году я предложил нашим партнерам идею создания международной платформы с деоккупации Крыма, которая нашла поддержку в стенах Европарламента и Еврокомиссии. Это было прототипом сегодняшней инициативы Крымская платформа" , – напоминает Порошенко.

Он также отмечает, что важным результатом на крымском направлении стала так называемая Декларация Помпео, которая закрепила позицию непризнания аннексии Крыма Россией.

"Все наши дальнейшие действия и шаги вписывались в единую логику - усиление давления на Россию на всех "гражданских" фронтах. Мы понимали - Крым должен стать неподъемным и токсичным грузом для Москвы, а цена оккупации - постоянно расти", – объясняет пятый Президент .

"Мы делали все, чтобы Крым для наших партнеров не стал исключительно российско-украинским двусторонним вопросом - слишком далеко идущие последствия для международной безопасности имеет оккупация и незаконная аннексия Крыма", – убежден Порошенко.

По его словам, третьим приоритетом был поиск ответа на растущую морскую угрозу на южных рубежах нашей страны.

"Запущенные судебные процессы еще в первые годы оккупации именно сейчас точно выстреливают по российским окопах на Перекопском перешейке и дают возможность держать Крым в международной повестке дня. Как это произошло с промежуточным решением Европейского суда по правам человека в январе этого года, которое развеяло ли не главный миф российской пропаганды о так называемом "добровольном волеизъявление", – отмечает Петр Порошенко.

Так же важным было и решение Трибунала ООН по морскому праву в Гамбурге, который обязал Россию отпустить украинских моряков, захваченных в Керченском проливе – напоминает лидер "ЕС".

Он также предостерегает нынешнюю власть от "ложного ощущения самоуспокоения".

"Нашим партнерам нужны четкие предложения по дальнейшим действиям - пусть даже они сначала встретят сопротивление, - а не ритуальные и размытые декларации о намерениях.

Речь идет о новых санкциях, прежде всего против тех, кто получает выгоду от незаконной оккупации, и здесь "законодателем" должна выступать Украина ", – призывает Порошенко.

Он отмечает – не должен прекращаться мониторинг нарушений прав человека в Крыму. Собранные доказательства про систематическую репрессивную политику должны стать основой для новых санкций.

"Необходимо сконцентрировать политические, дипломатические и юридические усилия на многомиллиардные иски в международных судах о компенсации Россией материальных убытков за захваченное имущество, не только государственное, но и корпоративное, личное, и здесь широкое поле для взаимодействия с украинским частным сектором", – считает Порошенко.

Он также отмечает, что милитаризация Крыма - это военный вызов для всего региона: "наш ответ - неассиметричное усиление южных рубежей, развитие Военно-Морских Сил, усиления международного присутствия в регионе, в первую очередь - НАТО".

"В конце 2018 рабочая группа, созданная Конституционной комиссией, наработала предложения относительно изменений в раздел Десятый Конституции Украины. Речь идет по сути о создании в будущем в Крыму национальной автономии крымских татар. Безусловно, с полным обеспечением равных прав и свобод украинцев, этнических русских и представителей всех этносов, проживающих на полуострове ", – напоминает Порошенко.

Он отмечает, что никаких сдвигов в этом вопросе за два года не произошло. "Поэтому призываю власти вернуться к этой теме. В других вопросах она так или иначе движется в рамках стратегии, наработанной нашей командой", – констатирует Петр Порошенко.

"Стратегия не простая, стратегия не быстрая, но Крым был, есть и будет украинским", – резюмирует лидер "Европейской Солидарности".

Как сообщал OBOZREVATEL, во время телемарафона "Крым – это Украина" в эфире телеканалов "Прямой", "5 канал" и "Эспрессо". Петр Порошенко напомнил, что в 2015 году Указом Президента Порошенко против около 400 человек физических и 90 человек юридических лиц за оккупацию Крыма и за агрессию против нашей страны на Востоке применены санкции.