Порошенко: ключевым условием развития Украины является "прочь от Москвы"

Украина будет настоящей, суверенным, демократическим европейским государством только тогда, когда полностью избавится от влияния Российской Федерации и станет полноправным членом ЕС и НАТО. Об этом заявил пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко во время телемарафона по случаю годовщины безвизу в эфире Прямого, 5-го канала и Эспрессо. Порошенко отметил, что крайне важно обеспечить необратимость европейских реформ и евроатлантического курса.

"Очень хорошо, что нам удалось в 2019 году провести изменения в Конституцию, где записано, что каждый украинский чиновник, украинская власть обязана делать все, что от нее зависит для того, чтобы обеспечить будущее членство в ЕС и НАТО", – считает Порошенко.

"Я как Президент подал этот законопроект, но я благодарю каждого народного депутата, когда было 300+ с большим запасом, проголосовавших за это. И как бы сейчас не выкручивались представители этой "ваты", которые распространены по определенным фракциях, им уже ничего не удастся ", – убежден Порошенко.

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Он не исключает, что нынешняя власть в переговорах с Путиным могла согласиться на внеблоковый статус или отказ от евроинтеграции. Но закреплен в Конституции курс и поддержка большинства граждан Украины вступления в ЕС и НАТО являются мощными предохранителями против этого.

"Первое – это Конституция, и мы заставим их соблюдать Конституцию. И второе – интеграцию в ЕС поддерживают сейчас более 70% украинцев. Российская пропаганда нам постоянно навязывала, что" НАТО-это раскол Украины, НАТО – это то, что уничтожит Украину". За пять лет НАТО стало мощным объединяющим фактором. Эту интеграцию и членство в НАТО поддерживают и на Востоке, и на Западе. Люди четко понимают – членство в ЕС – это благосостояние, это социальная защита, это защита прав и свобод, это защита демократии, это защита права избирать, это верховенство права. А НАТО – это военная безопасность, когда один за всех и все за одного", – объясняет пятый Президент.

Порошенко подчеркнул, что членство в НАТО позволит Украине защищаться "уже не на основании странного и ничтожного Будапештского меморандума, не на основании памятных записок о том, что они примут во внимание, а на основании военного потенциала, который обеспечивает сильные ВСУ и сильную командно-воинскую поддержку стран-членов НАТО".

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко заявил во время выступления на Молодежном Киевском форуме, посвященном вступлению Украины в НАТО, что Украина должна быть первым номером в повестке дня всех международных событий, которые в эти дни будут проходить в Европе.