Порошенко: использовать тему пленных для политатак – это пересечение 'красных линий'

Использовать тему заложников и пленных для политических атак против оппонентов – это пересечение "красных линий".

Об этом в интервью журналисту Валерию Калнышу заявил пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко. Он подробно рассказал о том, как происходил процесс освобождения заложников, начиная с 2014 года, и, в частности, историю киборга, майора Гречанова (позывной "Рахман").

"Абсолютное скотство – использовать вопрос заложников, пленных в политической борьбе. Но я готов и к этому. Меня уже ничем не удивишь", – эмоционально сказал Порошенко.

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Политик подчеркнул: вопрос заложников был принципиальным для него. К тому же, полторы тысячи заложников были освобождены без участия Медведчука.

"На первом этапе, сейчас я уже могу это раскрыть, для освобождения заложников и обмена пленных использовались силы СБУ. Делалось это на базе батальонного или бригадного уровня. Созванивались, обменивались – и это делалось в считанные дни после попадания в плен. Еще более болезненным вопросом была эвакуация 200-х", – рассказал Порошенко.

Потом, по словам политика, российская армия издала приказ – обмены запретить и сформировать "обменный фонд" .Он перечислил тех, к кому обращался на всех возможных переговорных площадках.

"Ни одна моя международная встреча не проходила без конкретных переговоров, что мы должны сделать", – говорит Порошенко.

Лидер "Евросолидарности", в частности, рассказал о переговорах с Папой Франциском, с руководством США и тогдашним вице-президентом Джозефом Байденом, бывшим президентом Израиля, ныне покойным Шимоном Пересом.

"Я обращался к Еврокомиссии, к Европарламенту. По нашей инициативе было принято четыре резолюции. Я обращался к президенту Турции Эрдогану. И я хочу поблагодарить Эрдогана за то, что начиная с Ахтема Чийгоза и заканчивая другими украинскими политзаключенными, которые были в оккупированном Крыму, нам удалось их вытягивать", – напомнил Порошенко.

Пятый президент подчеркнул, что обращался бы к любому, включая Медведчуком, чтобы вернуть домой воинов.

"Вопрос, что этим должен заниматься Медведчук, – это же стенограмма Нормандского формата. Это было предложено участниками Нормандского формата. Эти предложения прозвучали в том числе и от Путина. И я на это согласился. Потому что я готов, я хочу повторить, хоть с "чертом лысым" говорить, для того чтобы вернуть людей домой. И мы вернули за первые полтора года моей каденции по данным СБУ 2947 человек, по данным гуманитарных представителей за первые два года – 3278", – отмечает Порошенко.

Он возмутился манипуляциями в программе Бигуса об освобождении киборга "Рахмана".

"Я очень активно боролся именно за "Рахмана". Это могут подтвердить и члены моей команды, и волонтеры, и добровольцы, которые очень заботились освобождением наших заложников. Я благодарю каждого. Я благодарю Мочанова, который прилагал к этому максимум усилий, пытаясь вытащить своего друга. Я благодарю Таню Рычкову, я дважды отправлял ее на "передок", потому что у нас дважды срывалось это освобождение. Она пробыла полтора суток на "передке", ожидая, когда его привезут", – вспомнил Порошенко.

"Я точно не благодарю Рубана как агента российских спецслужб, который пытался зарабатывать на этом, выполняя другие поручения российской власти. Он предлагал – пусть Порошенко отпустит майора российской армии, который был ключевым свидетелем-доказательством российской агрессии против Украины, непосредственного участия Российской Федерации. И единственным доказательством для этого должно быть решение суда", – убежден Порошенко.

По его словам, отпустить российского майора Старкова без решения суда – означало лишить Украину важнейших аргументов в суде против Российской Федерации, доказательств преступлений Кремля, которые осуществлялись по приказу Путина и начальника Генерального штаба вооруженных сил РФ Герасимова.

"25 сентября суд вынес такое решение по приговору – на 14 лет этого майора осудить. После этого у него остается время на апелляцию, которая должен занимать три-четыре месяца. Члены нашей команды, я так мягко сформулирую, убедили его апелляцию не подавать. Он сделал видеообращение к Путину и сказал, что "я – майор вооруженных сил РФ, номер такой-то, часть такая-то, 19 лет я служу в вооруженных силах РФ, приехал сюда по приказу своего командования на Украине, убивать украинцев, и я прошу – вытяните меня отсюда", – напомнил Порошенко.

"Это была дилемма. Ты имеешь с одной стороны судьбу конкретного украинца, который находится в плену, а с другой стороны – судьбу 42 миллионов украинцев, и ты должен защитить украинскую землю и украинское государство", – откровенно рассказал пятый президент.

Он также опроверг фейк о том, будто "Рахман" был вынужден ждать президента в аэропорту: "Возвращаясь из парижского саммита по климату, я твердо могу сказать, что никто меня не ждал, "Рахмана" привезли из Харькова".

"Я хочу воспользоваться этой возможностью и поблагодарить этого настоящего воина, защитника Украины за отказ участвовать в спектакле, который разворачивается с одной целью – политической атаки на оппозицию и распространение теории "измены", в которой я прожил пять лет", – предостерег Порошенко.

"Я горжусь тем, что мы вытащили почти 3300 украинцев. И мне очень грустно, что с апреля 2020 года – уже более года в Украину не вернулся ни один заложник. Более того, вы на сегодняшний день не услышите, что о политзаключенных, заложниках власть заботится, опекает их судьбами, потому что они оставили все, что имели, в Донецке, Луганске. Они имеют больных детей-инвалидов. они не имеют никакого доступа хотя бы через ипотеку, через кредиты, им негде жить. Мы на сегодняшний день занимаемся частью из них – мы платим их жилье. Но это – скотство так относиться к людям, ничего не делать и пытаться выдернуть. Чтобы таким образом пытаться дискредитировать и рассеять "измену". Я думаю, что вы перешли "красную линию". Так не можно делать ", – резюмировал Порошенко.