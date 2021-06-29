Порошенко: авторитарная и коррумпированная Украина несовместима с ценностями НАТО и Евросоюза

"Европейская солидарность" считает неконституционными и недопустимыми инициативы от депутатов "Слуги народа" о запрете гражданам оспаривать в суде решения СНБО. Кроме того, позорные коррупционные схемы на государственных закупках, которые выводят миллиарды гривен из-под тендерных механизмов "Прозорро", являются препятствием для движения Украины в ЕС и НАТО.

Об этом во время выступления на согласительном совете заявил лидер партии, пятый президент Петр Порошенко. Он отметил, что Конституция – это правила для государства и власти по защите человека и общества (чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца).

"Попытки придать себе неконституционные полномочия вопреки исчерпывающему перечню статьи 106-й является угрозой авторитаризма, скатывания Украины в Россию Путина, Беларусь Лукашенко или возврату к временам Януковича", – отметил Порошенко.

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"Ни в статье 106-й, где полномочия президента, ни в 107-й, где полномочия консультативного органа СНБО, который имеет только координировать и контролировать, ничего подобного нет. Поэтому "Европейская Солидарность" отмечает неприемлемость удивительных инициатив о запрете гражданам Украины обжаловать решение СНБО. Это где вы такое в Конституции увидели?" – возмущается пятый Президент.

Комментируя право власти принимать политико-правовые решения, лидер "ЕС" сослался на главный принцип конституции Пилипа Орлика – разделения власти и независимость судебной власти. По его словам, сейчас действующая власть действует вопреки и этому документу, и современной украинской Конституции.

Порошенко также отметил, что под видом борьбы с олигархами власть действительно пытается взять под контроль средства массовой информации и подавить политическую конкуренцию, атакуя политических оппонентов.

"Авторитарная Украина несовместима с ценностями НАТО и Евросоюза. Так же, как и коррумпированная Украина. О чем совершенно четко в Брюсселе две недели назад отметили как по эту, так и по ту сторону океана", – напомнил Порошенко.

"Несколько дней назад был подписан закон, который выводит из-под действия "Прозорро" строительство большой кольцевой дороги вокруг Киева. Это 10 процентов всех общих закупок государства. Вы отменяете систему тендеров "Прозорро" и набиваете себе карманы, для того, чтобы чемоданами деньги заносили в Офис президента для распределения их потом среди монобольшинства Верховной Рады. И об этом уже знает весь мир. Вы позорите этим Украину", – отметил лидер "Европейской Солидарности".

"Так же, как и ваши кражи из ковидного фонда. Так же, как и планы воровать из "Большой реставрации". Я твердо убежден, что с такими принципами нам точно не по пути в Европейский Союз", – подытожил пятый Президент.