Пора выполнять Будапештский меморандум: РФ понимает только язык силы

Дмитрий Ярош
Политика / Мнения
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8,4 т.
Пора выполнять Будапештский меморандум: РФ понимает только язык силы

Прокремлевский диктатор Лукашенко заявил о готовности разместить российское ядерное оружие на территории Беларуси.

Пора выполнять Будапештский меморандум: РФ понимает только язык силы

Считаю, что в этом случае властям Украины следует обратиться к нашим союзникам – США и Великобритании – с призывом разместить часть их ядерного потенциала на территории нашего суверенного государства.

Такой шаг Запада станет реальным исполнением Будапештского меморандума, гарантировавшего неприкосновенность наших границ и мир на нашей земле, а также отобъет у Путина желание проводить любые захватнические действия в отношении Украины.

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Источник:Facbook Дмитрия Яроша
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