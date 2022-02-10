Пресс-секретарь российского МИДа М. Захарова решила использовать машину времени для предъявления ультимативных требований Украине со стороны официальной Москвы. В частности, она требует от Киева возвращения к 1990 году, когда Украина в Декларации о независимости провозгласила безъядерный статус и нейтралитет. Таким образом, Мария решила вернуться в свою глубокую юность – первые школьные дискотеки, кожан ые зауженные юбки, андреналин зашкаливает. На дворе 1990 год, и воплощенная в обратном временном порядке мечта хозяина Кремля. Но как говорят украинцы: "Вспомнила бабка, когда девкой была".

Для Москвы 1990 год – это фантастический сценарий. Украина в составе Советского Союза, КГБ СССР полностью контролирует внутреннюю ситуацию в Киеве. Через своих агентов, засланных в национально-демократическую среду, продвигается нейтральный и безъядерный статус Украины, затем эти агенты влияния помогут в 1992 году вывезти из Украины все тактическое ядерное оружие на территорию РФ, а в 1993-96 гг. все стратегическое ядерное оружие и стратегические вооружения (ракето-носители, стратегические бомбардировщики), которые были сразу поставлены на боевое дежурство московской армии. Украина получила гарантии безопасности в виде слабого Будапештского меморандума, который также продвигали упомянутые лица в украинской политике. А сейчас этим же оружием Россия реально угрожает Украине. Конечно, не только этим. Если Украина за первые 22 года независимости уменьшила вооруженные силы на своей территории с одного миллиона до ста тысяч, то Россия не сократила численность своих ВС ни на одного солдата. В свою армию и вооружение Москва вложила огромные средства и сейчас шантажирует Украину и весь цивилизованный мир своей военной мощью.

М. Захарова для лучшей картинки также выставила и другие требования Кремля для вроде бы деэскалации ситуации на украинско-российской границе, где собралась значительная военная группировка РФ. Оказывается, Украина должна сейчас вернуть все полученное от союзников оборонное оружие, выслать всех западных военных инструкторов и перестать участвовать в военных учениях НАТО. А если нет?

Тогда намекают, что российская армия начнет военную операцию, потому что ей мешает, что у Украины будет оружие для отпора от российской агрессии, а инструкторы и военные учения из НАТО будут усиливать боеспособность украинской армии. Практически М. Захарова объявила Украине ультиматум с выраженными элементами шантажа – если не выполните, то эскалации не избежать. Поэтому это уже угроза применения силы, а это нарушение международного права, что предполагает юридическую ответственность.

Для начала международное сообщество должно дать конкретный сигнал лично М. Захаровой, а через нее хозяевам Кремля о возможности привлечения к ответственности за угрозы применения силы независимому государству Украина, члену ООН и всех важных международных организаций. Ведь 1990 год ушел в прошлое вместе со школьными дискотеками. Уже давно наступила взрослая жизнь, где ты сам должен нести ответственность за свои действия и слова.