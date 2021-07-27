МИХАИЛ ДОБКИН И 12 СТУЛЬЕВ

Заметил, что предмет моего особого внимания Михаил Добкин начал активно привлекать к своему пиару персон, так или иначе связанных с ОПЗЖ — то ли ее членов, то ли бывших журналистов телеканалов, закрытых по решению СНБОУ.

Конечно, никакого криминала в таком привлечение нет, а вот политическая пикантность имеется.

Во-первых, сама ОПЗЖ от поддержки Михаила Марковича шарахается, как от чумного. Это каким же токсичным надо быть, что заслужить такое отношение!

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Во-вторых, сказать или написать можно что угодно: бумага все стерпит, не говоря уже об Интернете. Тем более, что журналистов и блогеров штаб Добкина привлекает в обход их изданий. Потому что, например, та же Олеся Медведева у себя может разместить любую социологию, а вот издание "Страна.uа" сомнительную социологию размещать не станет.

И в-третьих, это способ Добкина стать лазутчиком в стане электората ОПЗЖ. Потому что эти привлеченные персонажи активно пытаются отмазать Добкина от понятийных договоренностей с офисом президента Зеленского и от попыток Михаила Марковича наладить взаимопонимание с националистами.

Но факты налицо: Добкин может в принципе покритиковать Владимира Зеленского. Но только не его офис! Потому что без поддержки ОП у Добкина могут возникнуть проблемы даже с выходом во второй тур с пристойным результатом, оставляющим его в игре.

Кстати, и харьковские националисты в адрес Добкина как-то подозрительно поутихли.

Впрочем, не думаю, что все это поможет.

Дело в том, что отчаянная попытка своей филейной точкой разместиться на всех стульях гамбсовского гарнитура одновременно — и задружиться с ОП, и договориться с националистами, и внедриться в электорат ОПЗЖ, и выглядеть независимым — это признак политика-банкрота. А политического банкрота не спасут ни золотые перья, ни хрустальные голоса. Сразу на 12 стульях не усидеть.

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