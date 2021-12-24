Попытка ареста Порошенко будет иметь для Зеленского непоправимые последствия, – Яценюк

Попытка ареста пятого президента лидера "Европейской Солидарности" Петра Порошенко будет иметь для действующего президента Украины Владимира Зеленского непоправимые последствия. Кроме того, последствия будут и для судей, которые будут рассматривать меру пресечения.

Об этом в своем Facebook написал бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк. По его словам, у власти еще есть возможность остановиться.

"Попытка ареста Порошенко будет иметь для Зеленского непоправимые последствия. Можно спросить у Януковича. Судьям, которые будут рассматривать эту меру, хорошо известна судьба лица с фамилией Киреев. Еще есть возможность остановиться", - говорится в сообщении.

Он призвал стороны провести открытый диалог.

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"Вместо раздора и политических преследований призываю власть провести открытый разговор с оппозицией и гражданским обществом о том, как объединить и защитить государство перед угрозой наступления России", – написал Яценюк.