Пономарев: убить Путина – не проблема, особенно в бункере. Интервью

Высшие военные чины могут утаивать от президента страны-агрессора России Владимира Путина часть информации о неудачах на украинском фронте, но поверить в то, что диктатор вовсе не осведомлен о потерях своей армии, невозможно. Из-за провала "спецоперации" в Украине полетят головы чиновников, сам министр обороны Сергей Шойгу находится в опасном положении.

Ликвидация Путина не представляет особой проблемы. Вопрос лишь в том, кто готов ее профинансировать. Если глава Кремля спрячется в бункер, уничтожить его физически будет еще проще.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал российский оппозиционный политик Илья Пономарев.

– Вы верите в то, что Путин не располагает достоверной информацией о ходе войны, о масштабах потерь и прочем?

– Сказать, что он вообще ничего не знает – это неправда. Конечно, все руководители стараются себя лично не подставить, прикрыть задницу и докладывать в правильном ключе – это наверняка. Все всегда так делают. Это национальная традиция.

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– Может ли иметь место ухудшение отношений Путина с Шойгу на фоне военных неудач? Если да, может ли это привести к его отставке?

– Сейчас есть хороший повод для этого – по состоянию здоровья. У Шойгу был инфаркт, и это вполне может быть основанием для отставки. Но есть один нюанс. Путин чисто исторически не любит принимать скоропалительные кадровые решения. Такое решение будет означать для него, что он был неправ, когда поручил ту или иную вещь тому или иному человеку.

Месть хороша холодной. Поэтому обычно он выдерживает паузу. Он не принимает решение сейчас, он откладывает соответствующие выводы.

Я думаю, Шойгу, безусловно, сейчас находится в зоне риска. Но чтобы все произошло очень быстро и сразу, тем более показать всем россиянам, что все пошло не так – скорее, нет, чем да. Хотя все может быть.

– Можно ли сказать, что Шойгу оказывает какое-то особое влияние на Путина, что он может его в чем-то убедить или разубедить?

– В силу специфики своего чекистского характера Путин сильно привержен общению со своим узким кругом, который он знает по питерским временам. Вся его кадровая политика базируется на этом. Питерские – это акционеры режима, а все остальные – топ-менеджеры.

Есть некоторое количество людей, которые попадают в относительно ближний круг не из числа старых питерских. Он с Шойгу реально проводил много времени вместе, в тайге и так далее. Это говорит о том, что Шойгу к нему достаточно близок, но совершился ли этот переход из топ-менеджеров в акционеры – у меня есть сомнения.

В голову к Путину залезть не могу, но то, что Шойгу имеет какое-то влияние на него – это точно. Насколько оно велико – черт его знает.

– Вынесем Шойгу за скобки. Считаете ли вы, что невеселые новости с фронта могут подвигнуть Путина к каким-то кадровым решениям – пусть не сразу, но чуть позже? Может ли что-то поменяться в генштабе и как это скажется на ситуации на фронте?

– В том, что кадровые оргвыводы могут и будут происходить, я уверен на сто процентов. И это уже происходит. Но тут инициатива исходит не только от Путина. Это в интересах самого Шойгу, Патрушева, Бортникова – перенести вину с себя на каких-то конкретных исполнителей.

Любому царедворцу надо жертвовать каким-то своими лейтенантами для того, чтоб отводить удар от себя. Безусловно, это происходит.

– Вы вспомнили про царедворцев. В этом контексте хотела спросить о вероятности дворцового переворота – как вы оцениваете ее на эту минуту?

– Я считаю, что она в целом непрерывно возрастает, но у меня есть серьезные сомнения, что инициатива подобных действий будет исходить от силовиков. Силовики должны быть инструментом, потому что они имеют доступ, без них этого невозможно сделать.

Но мне кажется, что, грубо говоря, им кто-то должен за это занести.

– Кто-то из олигархов?

– Да, кто-то из бизнеса должен это стимулировать финансово. Там вообще система настолько прогнившая, что я совершенно не удивлюсь, если роль Абрамовича во всех этих переговорах была финансово простимулирована. Возможно, вплоть до уровня самого Путина.

Я говорю на эту тему с усмешкой. Но если это реально произошло, я не удивлюсь.

– Илья, последний вопрос сугубо технический: если, как говорят, Путин находится в бункере, насколько сложно его там достать и уничтожить?

– У меня есть определенный скепсис относительно того, что он находится в бункере. По одной простой причине: потому что бункер – это не только безопасность, это еще и тюрьма. Если Путин находится в бункере, то как раз для число внешнего воздействия – это безопасность, но для внутреннего это многократно облегчает возможность для дворцового переворота. В таком случае достаточно дать команду охранникам.

Кроме того, это сигнал для всех остальных – если Путин где-то прячется, если военачальник не на командном мостике, то это оказывает дестабилизирующее воздействие на всю команду. Путин это неоднократно подчеркивал в примере с Януковичем. Поэтому я сомневаюсь, чтобы он находился в каком-то далеком бункере.

Подготовка этих бункеров вполне возможна. Я считаю, что Путину выгодны эти разговоры о бункере, чтобы никто внешний и не думал о попытке его ликвидации, дескать, вы до меня не доберетесь. Бункер также означает, что он всерьез готовит ядерную войну, очевидно, он пытается запугать мир, шантажировать вероятностью ядерной войны.

Но я сомневаюсь, чтобы он там сейчас был. Тем более, что есть большое количество возможностей достаточно надежной изоляции в Москве, например, в Ново-Огарево и так далее. Зачем ему прятаться на Урале?

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