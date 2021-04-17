Помпео более 100 раз использовал сотрудников Госдепа в личных целях – Politico

Анна Паскевич
Анна Паскевич
Политика
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Майк Помпео

Бывший госсекретарь США Майк Помпео нарушил федеральные правила этики по использованию ресурсов Госдепартамента, финансируемых налогоплательщиками.

Об этом пишет Politico, ссылаясь на отчет управления генерального инспектора Государственного департамента США. В частности, к вышеуказанным нарушениям инспектор отнес просьбы личного характера Помпео и его супруги к сотрудникам департамента.

Как отмечается, при подготовке отчета были проанализированы электронные письма, документы, а также опрошены сотрудники.

В итоге управление зафиксировало более сотни случаев, когда супруги Помпео просили сотрудников Госдепа выполнить задания личного характера: например, заказать столик для частного ужина, записать в салон красоты, забрать собаку и т.п.

При этом отдельной платы за выполнение личных поручений сотрудники не получали. По словам самого Помпео, его просьбы были незначительными.

Майк Помпео находился на посту государственного секретаря США с апреля 2018 по январь 2021 года, при президентстве Дональда Трампа. В марте 2021 года он заявил, что может баллотироваться в президенты на выборах 2024 года, если в них не будет участвовать Трамп.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Майк Помпео открыто выступил против России и Владимира Путина. По его словам, США должны относиться к России, "как к коммунистическому Китаю".

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