Польский Newsweek назвал Зеленского "лидером свободного мира". Фото
Польский журнал Newsweek назвал президента Украины Владимира Зеленского "лидером свободного мира". Фотографию главы государства он поместил на свою обложку.
Об этом сообщается на сайте журнала. Также в нем упоминается и первая леди Елена Зеленская (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).
"Его называли клоуном и популистом. Но в сложное время Владимир Зеленский оказался героем и государственным деятелем", – пишет Newsweek.
Журнал отмечает, что первая леди Украины Елена Зеленская, несмотря на опасность, остается с мужем до конца, добавляя про обоих: "Первая пара свободного мира".
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