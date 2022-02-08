Польша передаст Украине новую партию военной помощи

Совет министров Польши провел плановое заседание во вторник, 8 февраля, где остро поднял вопрос скопления российских войск на украинских территориях и границах. Учитывая угрозу реального военного вторжения правительство подписало коммюнике о передаче Киеву современного вооружения.

Об этом сообщается на сайте Совета министров. Представители польского руководства единогласно поддерживают необходимость оказывать содействие Украине в обороне своих суверенных территорий от оккупации.

"Наше правительство хочет поддержать своего восточного соседа, предоставив безвозмездно военную технику. Это очередное решение Совета министров о передаче техники Украине", – указано в сообщении.

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При этом министры осознают, что эскалация Российской Федерации грозит не только Украине, но и самой Польше, а также всей Европе. Поэтому прежде, чем принять решение о новой передаче оружия, Варшава провела аудит в собственных арсеналах Минобороны.

"Мы резюмируем, что передача техники восточному соседу не снизит боеготовность польских воинских частей и мы способны полноценно оборонять собственные границы", – заключили в Совете.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в польском Сенате также поддержали резолюцию о всеобъемлющей поддержке Украины на фоне военной агрессии с Россией.