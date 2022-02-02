Полную ответственность за действия Трухина несет власть – заявление 'Европейской солидарности'

Расследование журналистов УП обстоятельств ДТП с участием народного депутата от партии "Слуга Народа" Александра Трухина показало полную моральную деградацию президентской партии, руководства МВД, ГБР, ОГПУ, которые за полгода после преступления не смогли провести расследование, уничтожали фактаж и доказательства преступления, зачищали информационное пространство, снимая с сайтов и медиа всю информацию о произошедшем, покрывая преступление своего однопартийца. Очевидно, что такое дерзкое бездействие правоохранительных органов возможно исключительно при указании властей.

Об этом говорится в заявлении партии "Европейская солидарность", обнародованном на сайте политсилы. Отмечается, что Трухин, как следует из расследования, является бесценным кадром для власти, ведь отвечает за теневую кассу и бюджетные вопросы, зарплаты "слуг" в конвертах. Именно поэтому расследование блокировалось, все камеры слежения с места совершения ДТП удивительным образом исчезли, тест на наличие алкоголя в крови не проводился.

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ГБР, вместо того, чтобы расследовать реальные преступления с участием высокопоставленных чиновников, кошмарит оппозицию, вместо того, чтобы привлечь к ответственности реальных преступников, плодит фейковые дела против пятого президента, говорится в заявлении.

"ЕС" выражает слова благодарности простым полицейским, первыми прибывшим на место происшествия, оказали помощь пострадавшим, зафиксировали аварию, не поддались искушениям взятки и не побоялись дать интервью журналистам.

Мы требуем от руководства МВД воздержаться от любых шагов, которые могли бы трактоваться как наказание или месть этим полицейским. Напротив, патрульные заслуживают поощрения и отличия.

Полную ответственность за действия Александра Трухина, который с поличным не скрывал, что имеет высокую крышу в самых высоких кабинетах и откровенно пытался дать взятки в 150 тысяч полицейским, несет Зеленский, который привел его в парламент.

Полную ответственность за бездействие министра ВС Монастырского несет Зеленский, его туда рекомендовавший.

Полную ответственность за бездействие ГБР несет Зеленский, назначивший руководителя Бюро.

"ЕС" требует немедленного создания парламентской ВСК по факту расследования всех обстоятельств ДТП и бездействия руководства правоохранительных органов.

Мы требуем отставки покрывавшего преступление министра внутренних дел руководителя ГБР, который спустил расследование "на тормозах".

Мы требуем немедленного возбуждения уголовного дела по факту ДТП и коррупции Трухина, это дело должно возбудить НАБУ.

А сам Трухин должен немедленно сложить мандат и не позорить Верховную Раду.

Да и Зеленскому следует уходить, вместе с теми, кого он привел к власти.

Еще 2 года этого зеленого коррумпированного нашествия страна не выдержит.

Смешно читать заявления руководителя "слуг" Арахамии, который плачется, что им "стыдно" за Трухина.

Народу стыдно за "слуг народа", а нам противно находиться с подобными "слугами" в одном сессионном зале.

Этот парламент должен самораспуститься", – заявили в "Европейской солидарности".