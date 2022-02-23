После 1991 года я неоднократно указывал, что как только Украина задумается о реальной независимости, ее ожидает неминуемая война с Россией. Мои соотечественники в это время голосовали за Леонида Кучму, рассчитывали на дешевый российский газ и всерьез восхищались "многовекторностью" украинской внешней политики.

До сих пор многие украинцы продолжают считать Кучму лучшим президентом страны. Они даже сегодня не могут понять, что их выбор в 1994 году и политика Кучмы завели страну в самый настоящий тупик. Что мы не воспользовались единственным геополитическим шансом, которым воспользовались наши соседи - присоединиться к НАТО и ЕС в период, когда Россия еще не готова была пойти на открытую конфронтацию с Западом. И сейчас, как маленькие обиженные дети, нарекаем на Будапештский меморандум и угрожаем возобновить ядерный статус. А я уверен, что в 1994 году родители юного Володи Зеленского голосовали за Кучму, пишет Виталий Портников для espreso.tv.

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После 2014 года я неоднократно указывал, что проблема Украины вовсе не состоит в том, что оккупированы Крым или Донбасс, а в том, уцелеет ли Украинское государство вообще и на каких, собственно, территориях. Но какой была наша собственная повестка дня? Мы убеждали себя, что нужно просто "развивать страну" и тогда Крым и Донбасс "вернутся сами", как будто речь шла не об оккупированных территориях. Избиратели Зеленского - и, кажется, он сам - верили, что война с Россией продолжается просто потому, что на войне "наживается" украинское руководство и "нужно просто перестать стрелять".

Мы всерьез рассуждали о том, что Путин хочет "впихнуть" Донбасс в Украину и это остановит наше развитие. Мысль о том, что Путин никогда не собирался нам ничего "впихивать" и отказываться от плацдарма, до сих пор многим кажется крамольной. Так вот, Путин хочет "впихнуть" Украину в "ДНР", а не "ДНР" в Украину. Ему нужно, чтобы вся Украина была такой же, как "ДНР" - с коллаборационистами, насилием и российскими танками на дорогах.

Никаких шансов договориться с Путиным не существует. От слова вообще. Либо кремлевского диктатора остановит цивилизованный мир и ему смогут противостоять сами украинцы, либо он продолжит свое продвижение по украинской территории, целью которого является уничтожение не только Украинского государства, но и украинского народа. И Путин дойдёт ровно туда, куда ему позволят. Эти восемь лет были передышкой, надеждой на капитуляцию - но сейчас Путин расстался с этими надеждами. Зеленский не капитулировал, привести к власти коллаборациониста на выборах Путин не может, сейчас уже не 2010 год. Все, что ему осталось - это война.

И он будет воевать.