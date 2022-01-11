Поклонники Порошенко выйдут его встречать в аэропорту 17 января

В депутатских кругах и социальных сетях сторонники пятого президента Петра Порошенко готовятся встретить политика, который прилетит в Украину 17 января.

Порошенко, подозреваемый в государственной измене, готовится к встрече с генеральной прокуроршей Ириной Венедиктовой.

10 января в эфире программы "Обратный отсчет" на телеканале UA: Первый нардеп от "Европейская солидарность" Николай Княжицкий заявил: "Очевидно, что поклонники Порошенко выйдут его встречать".

"Я езжу сейчас по Украине и везде люди спрашивают: "Мы едем в Киев, чего вы нас не зовете?". Люди придут, без сомнения", - сказал он.

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В Facebook пользователи пишут, что поедут в Киев "за 1000 грн Зеленского" и будут встречать Порошенко в аэропорту "Жуляны". Также о поездке пишут партийные ячейки "ЕС", публикуют мемы.

Кроме того, в YouTube появился рэп от пользователя с именем Владимир Завгородний о возвращении Порошенко.