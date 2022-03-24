Матери России стали объединяться и требовать вернуть своих детей домой.

Продолжим с утроенными усилиями посылать в путинско - фашисткую РФ правду, про то сколько русских парней были уничтожены в Украине по прихоти их бесноватого диктатора.

"В Карачаево-Черкессии женщины перекрыли движение на мосту через реку, требуя информацию о своих детях и братьях, участвующих в войне в Украине и пропавших со связи.

6 женщин перекрыли 20 марта проезжую часть на мосту через реку Хуса в станице Зеленчукской КЧР. Женщины остановили движение транспорта в качестве протеста.

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Основным требованием митингующих было: предоставить информацию об их родственниках, проходящих военную службу по контракту в в/ч-01485 Министерства обороны РФ. Войсковая часть дислоцируется в станице Сторожевая-2 Зеленчукского района Карачаево-Черкессии.

По словам протестующих, их родственников из этой войсковой части отправили на войну в Украину. Те пропали со связи и женщины не могли их найти.

Полиция задержала протестующих, ими оказались: 29-летняя Айшат Кипкеева, 29-летняя Альбина Гочияева, 55-летняя Асият Гочияева, 61-летняя Патия Байчорова, 35-летняя Фатима Кипкеева и 30-летняя Лилия Гочияева.

В отношении женщин составили 6 административных протоколов".